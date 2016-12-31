HALEP İÇİN YARDIMDA YARIŞTILAR

31 Aralık, 2016

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Ertan Pehlivan

SACHSENHEİM- Halep’te yaşanan insanlık dramına DİTİB Sachsenheim Mimar Sinan Camii Kadın Kolları duyarsız kalmadı. Suriye’de altı yıldır devam eden savaşın en büyük mağdurlarının siviller ve çocuklar olduğunu söyleyen Mimar Sinan Camii kadın kolları başkanı Fatma Aksungur, “Dualarımızın yanında maddi olarakta destek vermek için kadınlar olarak lahmacun satışından elde ettiğimiz geliri kardeşlerimize gönderdik. Gün; mazlum Halep halkı için dertlenme, seferber olma günüdür. Görmezden gelme ne yapabilirim deme. Sende çoluk çocuk, yaşlı, genç hem savaşın hem de soğuk kış şartlarının pençesinde olan Halep halkına yardım elini uzat. Emeği geçen herkese teşekkürler “dedi

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