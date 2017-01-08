Halep’e 2 tır yardım

8 Ocak, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Halep’deki mağdur olan ailelere Hamburg ve Hannover çevresinde yaşayan gönüllülerden yardım eli uzandı. Gönüllü vatandaşlardan Nuri Harmankaya, Yakup Cin, Ahmet Kaya, Cemal Üste ve Sevim Topçu öncülüğünde 10 Aralık’da başlatılan yardım kampanyasında toplanan eşya ve kuru gıda malzemeleri Halep’e gitmek üzere Hannover’den yola çıktı. İşadamı Nuri Harmankaya yaptığı açıkmalada “Halep’deki katliama sessiz kalamazdık. Burdaki gönüllülerle birlikte özellikle çocuk ve kadınlara yönelik başlattığımız kampanyada 4 tır dolusu kışlık giysi, çocuk bezi, çocuk maması, kuru gıda, ilaç gibi malzeme topladık. Kampanyaya büyük destek veren halkımıza duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Önceki gün yola çıkan 2 Tırın 6400 euro tutan nakliye ücretini kendisinin üstlendiğini belirten Harmankaya “Bu yardımları Kilis Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Onlar da ordaki yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edecekler. Bende yarın Antep’e uçarak yardımların teslim edilmesini bizzat takip edeceğim. Diğer 2 tırımız da hazır sayılır. 2 hafta içinde o tırları da yola çıkartarak yerine ulaştıracağız. Artık eşya ve malzeme toplamıyoruz. Yeterince elimizde var. Ama tırların nakliye ücrretine katkıda bulunmak isteyen hayırseverler bizimle irtibata geçebilirler” dedi.

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