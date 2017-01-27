HALEP’E EL UZATTILAR

27 Ocak, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Stade Mevlana Cami öncülüğünde Class Düğün Salonu’nda düzenlenen “Halep Yanıyor” adlı etkinlik yeterince ilgi gördü. Salonun büyük bir kısmı dolarken, bazı hayırseverlerin de yardım amacıyla bilet alıp etkinliğe katılmadıkları belirtildi. Araştırmacı Yazar Ragıp Güzel’in ana konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi Cahit Küçükyıldız, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Seyfullah Kaya, Kuzey Almanya İslam Toplumu Başkanı Mehmet Karaaoğlu, Ditib Nord Başkanı Sedat Şimşek, Arifan Vakfı Başkanı Ökkeş Polat, İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Yoldaş, Vahdet Cami İmamı Abdülkadir Aydın, Hamburg Trabzonlular Derneği Başkanı İlhan Yılmaz gibi birçok derneğin ve caminin başkanları ve yöneticileri de katılarak konuşma yaptılar. Açılış konuşmasını evsahibi adına Stade Cami İmamı Salih Çoban yaparak “Buraya Halep’den gelen annelerin ve çocukların sesine kulak vermek için toplandık. Osmanlı torunları olarak herzaman mağdurun yanında olacağız” dedi.

Grup Münteha ve Neva İlahi gurubunun da sahne aldığı yardım gecesinde genç öğrenci Ali Demirel’in ezberden okuduğu İstiklal Marşı büyük alkış aldı. Ditib Nord Başkanı Sedat Şimşek, burda toplanan yardımları Halep’de zulme uğrayanlara ulaştıracaklarını belirtirken “Zulme karşı durmak asli görevimizdir. Güçlü bir Türkiye ve İslam dünyası için İslam kardeşliği dayanışmasıyla birleşmeliyiz ve İslamafobiyi silmeliyiz” dedi. Ataşe Küçükyıldız ise en büyük vahşetin bu dram karşısında sessiz kalmak olduğunu belirterek “Bizler insanlığın ölmemesi için mazlumların sesi, mağdurların ümidi olmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra diğer davetliler de kısa kısa konuşmalar yaparak müslümanların ayrımcılık ve zulüm yapmadıklarına dikkat çekerek “Birleşmezsek, başaramayız. Dinimizi doğru yaşamazsak bu işler düzelmez” mesajları verdiler. Daha sonra Halep’e yardım edebilmek amacıyla el yapımı bazı tablolar ve derğerli eşyalar açık artırmalarla satışa sunuldu. Geceden elde edilen gelirin tamamının Halep’e gönderileceği belirtildi.

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