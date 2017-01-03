HALEP’E YARDIM YAĞIYOR

3 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan HANNOVER

Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan zulüm ve katliamdan kaçanlara yardım amacıyla Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti Hannover’de yaşayan hayırsever vatandaşımız Ahmet Kaya’nın başlattığı yardım kampanyasına adeta yardım yağıyor. Hedeflenen bir TIR’lık eşya yardımı kısa sürede aşıldı. İlk yardım TIR’ı yarın yüklenecek. Hannover ve çevresinde iki haftadır devam eden kampanya sürecinde yaklaşık dört TIR’lık eşya toplandığını belirten Kaya, ilk TIR’ın yarın yükleneceğini söyledi. Şimdiye kadar olan çalışmaları tamamen gönüllülük esasına göre organize ettiğini ifade eden Kaya, bundan sonraki TIR’ın parasını toplamak için dernek yöneticilerini göreve çağırmak istediğini belirterek, “Halep’te yaşanan katliama, katliamdan kaçan insanların ve çocukların bu soğukta çektiği sıkıntılara sessiz kalamazdık” dedi.

-Hayırseverlere teşekkür

Bu duyarlılıklarının çevrede büyük yankı uyandırdığını belirten Kaya, “Vatandaşlarımız sağolsunlar büyük ilgi gösterdiler. Bize kapılarını açan Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Hildeshaim, Goslar, Lehrte, Helmstedt cami derneklerine, Duisburg’dan bir kamyon eşya gönderen Suna Serter ve sanatçı Yılmaz Çelik’e, Essen’den yine bir kamyon eşya gönderen işletmeci Şenay Özger Mumcu’ya, deposunu kira almadan kullandıran Hafız Karadağ’a, ikinci TIR’ın masrafını ödeyen Hamburg’lu işadamı Nuri Harmankaya, Cemal Üste’ye, toplamada bizlere araçlarını veren İsa Çakır ve Özay Söylemez’e. Sevinç Topçu öncülüğünde ayrıştırma ve paketlemede emeği geçen bayan ve baylara ve nice ismini yazamadığımız hayırsevere, mağdurlar adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Sayelerinde hedefimiz olan bir tırlık eşyayı çoktan aştık, neredeyse dört TIR’lık eşya oldu” diye bilgi verdi.

-İşadamları Derneği’nin yardımına ihtiyacımız var

Planlanandan fazla gelen eşyaları göndermek amacıyla ikinci TIR’ında parasını organize ettiklerini belirten Kaya, “Ancak, üçüncü ve gerekirse sonraki TIR parası için şimdi sıranın işadamları derneklerimize geldiğini düşünüyoruz. Bu konuda işadamlarımızın bizimle iletişime geçmelerini diliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Fischerhof 17’de bulunan depolarında eşyaların ayıklanma ve paketlenmeyi beklediğini belirten Kaya, bunun için gönüllüleri depoya gelmelerini beklediklerini. Çok sayıda paket kartonu ve yapıştırıcı banta gerek duyulduğunu, Bu konularda yardımcı olabileceklerin kendisiyle +49 178 8298994 nolu telefondan irtibata geçmelerini rica ettiğini söyledi.

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Hayırsever vatandaşımız Ahmet Kaya, gönderilen yardımların en kısa zamanda TIR’lara yükleneceğini söyledi.

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Yardım kampanyası büyük ilgi gördü

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