HAMBURGLULAR DİKKAT
- 8 Şubat, 2017
Nebahat Uzun
HAMBURG- Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Hamburg Teşkilatı’nın geleneksel olarak düzenlediği 10. Hamburg Kültür ve Edebiyat Günleri 10-11-12 Şubat 2017 tarihlerinde yine zengin bir program eşliğinde gerçekleştirilecek. Edebiyet, kültür ve sanata ilgi duyan herkesi etkinliklerine davet eden yetkililer, programın içeriğiyle ilgili geniş bilgi verdiler. Sunuculuğunu Yelda Başöz’ün yapacağı programın akışı şu şekilde olacak:
10 Şubat Cuma, Saat 19:00
Saat 19:00: Tiyatro: Ankara Genç Oyuncular Sahnesi birer perdelik iki oyun sergileyecek.
– Her Güzel Şey Gibi
– Köroğlu-Mertlik Zamanı
11 Şubat Cumartesi, Saat 15:00-21:00 arası
15:00 Açılış
15:10 Önceki edebiyat günlerinden sinevisyon gösterimi
15:25 Tonguç Baykurt ödül
15:45 Didem ve Gökhan Müzik
16:00 Open Stage
18:00 Rolf Becker ve Michael Weber (Tiyatro Oyuncuları)- Konu:Bertholt Brecht, Mülteci Sohbetleri
19:30 Open-Stage
12 Şubat Pazar, Saat 12:00-18:00 arası
12:00 -14:00 Yazarlar kitaplarını imzalayacak
14:00 Deniz Çelik (Sol Parti Milletvekili)
14:10 Nuray Sancar (Gazeteci -Yazar) – Konu: İslam,Laiklik ve Demokrasi
14:40 Ismail Saymaz 1.Bölüm (fıtrat/iş kazası)
15:40 Ara
16:00 Hayatın Sesi Koroso
16:20 Ismail Saymaz 2. Bölüm (Türkiye’de Gazetecilik)
Etkinlik adresi:
Heinrich-Wolgast-Schule
Greifswalder Straße 40, 20099 Hamburg