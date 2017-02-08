HAMBURGLULAR DİKKAT

8 Şubat, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Hamburg Teşkilatı’nın geleneksel olarak düzenlediği 10. Hamburg Kültür ve Edebiyat Günleri 10-11-12 Şubat 2017 tarihlerinde yine zengin bir program eşliğinde gerçekleştirilecek. Edebiyet, kültür ve sanata ilgi duyan herkesi etkinliklerine davet eden yetkililer, programın içeriğiyle ilgili geniş bilgi verdiler. Sunuculuğunu Yelda Başöz’ün yapacağı programın akışı şu şekilde olacak:

10 Şubat Cuma, Saat 19:00

Saat 19:00: Tiyatro: Ankara Genç Oyuncular Sahnesi birer perdelik iki oyun sergileyecek.

– Her Güzel Şey Gibi

– Köroğlu-Mertlik Zamanı

11 Şubat Cumartesi, Saat 15:00-21:00 arası

15:00 Açılış

15:10 Önceki edebiyat günlerinden sinevisyon gösterimi

15:25 Tonguç Baykurt ödül

15:45 Didem ve Gökhan Müzik

16:00 Open Stage

18:00 Rolf Becker ve Michael Weber (Tiyatro Oyuncuları)- Konu:Bertholt Brecht, Mülteci Sohbetleri

19:30 Open-Stage

12 Şubat Pazar, Saat 12:00-18:00 arası

12:00 -14:00 Yazarlar kitaplarını imzalayacak

14:00 Deniz Çelik (Sol Parti Milletvekili)

14:10 Nuray Sancar (Gazeteci -Yazar) – Konu: İslam,Laiklik ve Demokrasi

14:40 Ismail Saymaz 1.Bölüm (fıtrat/iş kazası)

15:40 Ara

16:00 Hayatın Sesi Koroso

16:20 Ismail Saymaz 2. Bölüm (Türkiye’de Gazetecilik)

Etkinlik adresi:

Heinrich-Wolgast-Schule

Greifswalder Straße 40, 20099 Hamburg

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