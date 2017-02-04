HAMSİ FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ

4 Şubat, 2017

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LANDSHUT – Aşağı Bavyera’nın Landshut şehrinde DiTiB Yunus Emre Camiinde hamsi festivali düzenlendi. Azime Hal tarafından organize edilen festivalde 100 kilonun üzerindeki Hamsi tava çok kalabalık misafirin ağız tadına sunuldu. Landshut ve çevresinden çok sayıda ki derneklerin yöneticileri yan ısıra El Ele Yardım derneği başkanı Cengiz Hocazade, Landshut Okul Aile Birliği başkanı Nezahat Ehliz ve yönetimden Tevfik Şendöl, TatBayern başkanı Sevim Kaya, Vilsbiburg SODEM başkanı Esat Türk, Landshut UETD’den Şerife Keskiç, Ditib Hacı Bayram Camii Neufahrn i.NB başkanı Yüksel Demir, Kadınlar Kolu Başkanı Leyla Demir ve Ayşe Çetinkaya ağız tadıyla yedikleri hamsilerin temizlenmesinde, pişirilmesinde ve servis edilmesinde emeği geçen herkese dernek başkanı Mesut Karaüzüm ve İsmail Keser memnuniyetlerini belirttiler.

“ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK”

Hamsi Festivali’nin birlik ve beraberliğe katkı sunan bir festival olduğunu belirten dernek başkanı Mesut Karaüzüm, “Hamsinin kokusu yayılıyor her yere. Buraya gelmeden yemeğe başlıyor vatandaşlar. Hamsi festivali bahane, festival herkese açık. Hamsi Karadeniz Hamsisi olmalı, çok lezzetli. İnsanları bir araya getirmek için önemli bir etkinlik. Bu takdir edilecek bir durumdur’dedi.

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