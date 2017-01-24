HAMSİ ŞÖLENİNE YOĞUN İLGİ

24 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Almanya’nın Duisburg şehrinde faaliyet sürdüren Duisburg Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen hamsi günün de dernek üyeleri birlik pekiştirdi. Duisburg Trabzonlular Derneği Kadınlar Kolundan Hatice ve Sevgi Kaya’ nın ellerinden geçen hamsi tavalar dernek üyelerinin damak tadına sunuldu. Derek lokalinde ebeveynler sohbet imkanı bulurken, çocuklarda gönüllerince eğlendiler. Misafirlerini dernekte ağırlayan Duisburg Trabzonlular Derneği Başkanı Cemalettin Küçük “her yıl olduğu hamsi sezonunda bir kaç sefer bu geleneğimizi yaşatıp, birlik pekiştiriyoruz” dedi . Küçük “yıllardır kiracı olarak bulunduğumuz bu binayı derneğimize kazandırmak istiyoruz. Bu vesile ile özellikle iş adamı tüm hemşehrilerimizi bu taşın altına elini koymalarını bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

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