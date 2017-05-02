HANİ NERDE ALMAN ADALETİ!?

2 Mayıs, 2017

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Ağır engelli (Schwerbehindertenausweis) belgesi bulunan Samsunlu vatandışımız Atay Yılmaz, yıllarca çalışmanın verdiği zararlar sonucu iş göremez olmasına rağmen malûlen emekli olamıyor.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’da son yıllarda hastalıktan dolayı malûlen emekli olmak için başvuruda bulunan ve doktor raporu alan vatandaşlarımız, raporlara rağmen çeşitli bürokratik engellere maruz kalıyorlar. İşte bunlardan birisi olan aslen Samsunlu vatandaşımız Atay Yılmaz, başından geçenleri ve yaşadıklarını gazetemize açıkladı. Nisan 2011’de kalp krizi geçiren Atay Yılmaz o günden sonra iş göremez olduğunu belirterek, yaşadığı birçok bürokratik engellere karşı savaşmak zorunda kaldığını vurguladı. Kalbindeki rahatsızlıktan dolayı ağır engelli raporu alan mağdur vatandaşımız, bu durumda çalışamayacağından dolayı malûlen emeklilik için başvuruda bulundu. Başvuru sonrası Speyer’de bulunan Emeklilik Dairesi vatandaşımızı kendi doktorları tarafından muayene etmek için randevu verdi. Randevuya kayınbiraderi ile giden Atay Yılmaz, burada yapılan testler sonucu ölüm tehlikesi atlattığını ve buna kayınbiraderinin de şahit olduğunu iddia etti. Emeklilik başvurusu reddedilen vatandaşımız hakkını hukuki yollardan aramaya başlandı. İlk olarak Speyer’de bulunan İdare Mahkemede görülen davada hakim, hastalık raporlarını ve sigortalılık süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle aleyhinde karar verdi. Bu karara itiraz eden Atay Yılmaz, bir üst mahkeme olan Eyalet Yüksek Mahkemesinde kararı temyiz için başvurdu. Mainz’da görülen davada hakim Emeklilik Dairesinin doktorları tarafından verilen raporu yeterli görmemekle birlikte suçlamaların yeterli delil sayılmadığına hükmederek davayı reddetti. Bunun üzerine bir kez daha olayı Speyer’de bulunan Federal Sosyal Mahkemeye taşıyan vatandaşımız, 3 hakim tarafından görülen davaya çağrılmadan önceki mahkemelerin kararlarını haklı bularak onadı. Mağdur vatandaşımız kendisinin çalışamayacak kadar hasta olduğuna dair raporları olduğunu ve her gün 11 ayrı hap kullandığına dikkat çekerek, “Nerede Alman adaleti. Dünyaya adalet satan Almanya benim gibi mağdur ve iş göremeyecek derecede hasta olan bir vatandaşı emekli yapmamak için elinden geleni yapıyor” şeklinde dert yandı.

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