Hannover fuarına büyük ilgi

26 Nisan, 2017

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Gülsüm Tan-HANNOVER

Almanya’nın Hannover kentinde açılan dünyanın en önemli sanayi fuarında 71 ülkeden yaklaşık 6 bin 615 firma, ağır sanayi, otomobil ve bilişim alanında ürünlerini tanıtıyor. Bu yıl ‘Entegre Endüstri-Değer oluşturmak’ temasıyla düzenlenen fuarda Türkiye, 185 firma ile temsil ediliyor. Türk firmaları, sergiledikleri son teknolojik ürünleri ile göz doldurdukları fuarda, Istanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Turkish Machinery (Makine İhracatçıları Birliği), AKDER-Akiskan Gücü Derneği, MIB-Makine İmalatçıları Birliği, ENOSAD-Endüstriyel Otomosyon Sanayicileri Derneği, POMSAD-Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği ve Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği birden fazla holde yer alan stantları ile tanıtım ve iş geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

-Türk firmalarına katılım sertifikası

Türk şirketlerini, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ticaret ataşesi Ruhi Deniz’den oluşan heyet ile ziyaret eden Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, firma yetkililerine katılım sertifikası takdim etti. Başkonsolos Malaman’a günün anısına yöresel Türk motiflerinden oluşan çini plaket takdim eden Avdagiç, İTO olarak Hanover fuarına 25 yıldır katıldıklarını söyleyerek, “Bu yıl yaklaşık bin 500 metrekare alanla katılım sağlıyoruz”dedi.

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman Almanya’daki fuarlara Türk firmalarının katılımında her yıl artış görüldüğünü belirterek, “Türkiye 185 firma sayısıyla Hannover Sanayi Fuarına katılan firma sıralamasında 4. sırada bulunuyor. Firmalarımızın, endüstri 4.0 başta olmak üzere, enerji, tasarım ve metal teknolojielerindeki gelişmelerin takip edilmesinde ve ihracatçılarımızın mevcut pazarlarını güçlendirerek yeni iş ve yatırım imkânları elde etmesine önemli katkı sağladığı bu fuarlara katılmalarını memnuniyetle karşılıyoruz” diye yorumda bulundu.

-Türk dökümcüleri göz dolduruyor

Fuarda yer alan Türk dökümcüleri arasında İzmir’de yerleşik Dirinler Döküm Sanayi şirketinin satış temsilcisi Metin Yusufoviç, şirketin 1974 yılından beri döküm yaptığını belirterek “Ürünlerimiz yaklaşık yüzde 85 ihracata yöneliktir. Genelde rüzgar enerisi üzerine çalışıyoruz. Müşterilerimiz arasında Siemens ve Bosch gibi firmalarda var. Standımızda bir rüzgar trübününün parçalarından olan bir set sergiliyoruz. Ayrıca yeni olan 3 G 70 dediğimiz bir malzemeden oluşan bir planet taşıyıcımız var. Bu, Türkiye’de ilk kez seri üretime geçen parçalardan biridir. Rüzgar enerjisinin dışında ayrıca, gemi, otomotiv, vana ve pompa sektörü ve diğer endüstriyele ürünler sunuyoruz. Demir gurubunda olmak üzere genelde bin kilodan 20 tona kadar parçalar döküyoruz.” diye firma ve sergiledikleri ürünler hakkında bilgi verdi.Yusufoviç ayrıca, dökümün orta çağdan beri Türkiye’nin milli endüstrilerilerinden biri olduğunu ve bu alanda ülkemizin Avrupa’da öncü ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Beraberindeki İTO heyeti ile Türk şirketleri ziyaretlerini sürdüren Başkonsolos Banu Malaman’dan katılım belgesini alan ANET Machining Genel Müdürü Tarkan Peker, hassas işleme kimliğinde yapılanmış bir firma olduklarını belirterek,”Burada, Türkiye’de üreterek büyük bir bölümünü yurtdışına ihraç ettiğimiz yüksek gelirim şalter parçalarını sergiliyoruz. Fuar, müşterilerimizle buluşmamıza da büyük vesile oluyor” dedi.

-Yedi ihtisas fuarını barındırıyor

Diğer yandan, Dünya’nın en büyük fuarı olarak tanımlanan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı, Sanayi Otomasyonu Teknolojileri (Industrial Automation), Hareket, Güç ve Otomasyon Sistemleri (Motion, Drive & Automation), Bilgi İşlem Sistemleri (Digital Factory), Enerji ve Çevre Teknolojileri(Energy), Vakum ve Basınçlı Hava Teknolojileri (ComVac), Endüstriyel Üretim Teknolojileri (Industrial Supply) ve Araştırma, Geliştirme Teknolojileri (Research & Technology) olarak 7 ayrı ihtisas fuarından oluşuyor. u yılki partner ülkesi Polonya olan Sanayi Fuarı’nı, çoğu Almanya dışından yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenirken, önümüzdeki Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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