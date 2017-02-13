HARTZ IV ALAN KİŞİ TATİLE ÇIKABİLİR Mİ?

13 Şubat, 2017

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Almanya’da Hartz IV olarak bilinen temel geçim yardımı alanlar, seyahat etmek istediklerinde yetkili kurumdan (Jobcenter) izin almak zorunda. Peki ya memur izin vermezse?

Almanya’da milyonlarca kişi Hartz-IV olarak bilinen işsizlik yardımı ile geçimini sağlıyor. İş piyasasına kazandırılmaya çalışılan bu kişiler, bağlı bulundukları yetkili kuruma (Jobcenter) gerektiğinde bilgi vermek zorunda. Aynı kural seyahat etmek istediğinizde de geçerli. Yani yardım alan bir kişi örneğin tatile gitmek istediğinde Jobcenter’e izin başvurunda bulunuyor. Memur ise başvuruyu değerlendirip yılda en fazla üç hafta olan izin ile ilgili karar veriyor.

Anwalt.de internet sitesinde yer alan bir karar Hartz-IV yardımı ile geçinenleri yakından ilgilendiriyor. Verilen bilgiye göre dava şöyle gelişti: Yardım alan bir kişi Jobcenter’e tatile gitmek istediğini söyledi. Ancak memur buna karşı çıktı. Gerekçe olarak da mevcut iş imkanlarını gösterdi. Yani yardım alan kişinin tatil yapmak yerine iş araması gerektiğini savundu. Ancak yardım alan kişi buna rağmen seyahat edince parası kesildi. Karara itiraz eden kişi bir sonuç elde edemeyince olay mahkemeye taşındı.

Dortmund Sosyal Mahkemesi durumu inceledi ve yardım alan kişiyi haklı buldu. Memurun kişiyi cezalandırmak için seyahat etmesini engelleyemeyeceğini belirten hakim, “Tatil yapmak işsizlerin de hakkı ve bu haktan faydalanmalarına engel olunamaz” dedi. Elde edilen sonuç Hartz IV ile geçinenler açısından bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Eğer siz de bu yardımı alıyorsanız bu kararı bir yere not edin, belki sizin de bir gün işinize yarayabilir. Karar bilgileri şöyle: BSG, 21.07.1977, 7 RAr 38/76, BSGE 44, 188, 191 f.

Kaynak: Turizm Avrupa

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