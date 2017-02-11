Aachen kentinde düzenlenen etkinlikte sokakta yaşayan kimsesizlere, alışverişe çıkan ve işe gidenlere mercimek çorbası ikram edildi

KÖLN (AA) – Hasene Sosyal Yardım Derneği, Almanya’nın Aachen kentindeki sokaklarda yaşayan evsiz ve mağdurlara sıcak çorba dağıttı.

Willy-Brand Meydanı’nda derneğin Köln Şubesinin organize ettiği etkinlikte sokakta yaşayan kimsesizlere, alışverişe çıkanlara ve işe gidenlere mercimek çorbası ikram edildi.

Hasene Köln Bölge Temsilcisi Halil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Almanya’nın soğuk havasında önce elleri, sonra da gönülleri ısıtmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Öncelikle evsiz, barksız ihtiyaç sahipleri ve mağdurlar olmak üzere alışverişe çıkan ve işe giden insanlara da ikramda bulunduk. Aşırı soğuk havada yaptığımız bu yardım çevre sakinlerinin de takdirini kazandı.” diye konuştu.

Kurdukları çadırda 5 Hasene gönüllüsü ile yaptıkları etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Almanya’da bu tür etkinlikler şehir yönetimlerinden izin alınarak yapılabiliyor. Biz önce Köln’e müracat ettik ancak izin alamadık. Aachen ve Stolberg şehir yöneticileri ise izin verdi. Önümüzdeki günlerde Stolberg sokaklarında olacağız ve kalpleri ısıtmaya devam edeceğiz. Amacımız insanlara yardım duygusunu aşılayıp, diğer yardım derneklerine örnek olmak. Avrupa’nın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde evsizlere dönük olarak kış boyunca sıcak yemek dağıtımının yanı sıra mülteciler başta olmak üzere çok çeşitli yardım etkinliklerimiz devam edecek.”