HASTA ÇOCUKLARA DESTEK

23 Ocak, 2017

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Halil Uygun

Gent Saint Paul Enstitüsü son sınıf öğrencilerinden Berkay Köse ve arkadaşlarının girişimiyle uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda olan, kronik rahatsızlıkları dolayısıyla sık sık hastenede bulunması gereken çocuklar için kitap yazdılar. Kitabın kahramanı sevimli fil Zimo. Berkay Köse ve gençlerin kitabı yazmalarının amacı sevimli kahraman Zimo ile hem hasta çocuklara cesaret vermek hem de korkularını yenmelerini sağlamak, onları rahatlatmak. Zimo’nun maceralarıyla onları biraz olsun başka bir dünyaya götürmek ve aynı zamanda çocukların yaşadığı ortamı önemseyerek desteklemek. Zimo’nun maceraları yalnız çocuklar için değil aynı zamanda anne-babalar, doktorlar, hastane personeli ve çocuklara rehberlik edebilecek bir kitap. Öğrenciler kitabı ve hikayeyi tamamen kendileri hazırladılar. Kitapta hastanede zaman geçirmek zorunda olan çocuklar için yaratıcı oyunların yanısıra hastalıklarına ve hissettikleri ağrıları ve acılarına ve aynı zamanda doktor figürüne da yer verilmiş. Gent AZ Maria Middelares’te çocuk doktoru olarak görev yapan Dr. De Wilde tarafından da onaylanmış. Kitabın ücreti 12 Euro ve bu ücretin bir kısmı da yine hasta çocuklara destek vermede rol oynayan palyaço yani Cliniclowns projesine ayrılıyor. Gent Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Spor, Refah ve Eşit Haklardan Sorumlu Beldiye Başkan Yarımcısı (Encümeni) Resul Tapmaz yaptığı konusmasında ‘Creazy Cure projesini iki yönden çok önemli buluyorum. Birincisi girişimcilik ikincisi ise sosyal amaç tasıyan bir proje olması dedi. Tapmaz, “Gent Saint Paul Enstitüsü son sınıf öğrencilerini bu girişimci ruhunu ve cesaretle üstlendikleri inisiyatiflerinden dolayı kutluyorum. Girişimcilik başlıbaşına bir yetenektir. Mini girişimcilik çalışmaların Projesi Vajo’nun büyük bir değer olduğunu ve bu nedenle de bu yetenekleri ve girişimci ruhu beldediye olarak desteklemek gerektiğini düsünüyorum. 2016 yılında Gent şehrinde genellikle teknoliji ve dijital sektör içinde tam tamına 2700 yeni inisiyatif başlatıldı. Gent gerçekten dayanışmaya önem veren sosyal ve pek çok alanda öncü bir Flaman şehridir. Biz bunu sağlıkta, refah, fırsat eşitliği politikasında, yoksulluk, istihdam ve sosyal ekonomi politikası alanlarında da görüyoruz. Gent gerçekten sosyal politika alanında öncülüğü elinde tutmaktadır. Bu kounda şehrimizin üniversite ve yüksekokullarının da büyük katkısı bulunmaktadır” diyerek 14 kişinin katkısıyla bu büyük projede gençlerin de payının önemini belirterek başarılarından dolayı onları bir kez daha kutladı. Son olarak, gelirlerin bir kısmının da Clini Clowns projesine bağışlamalarını da takdir etmekteyim” dedi

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