HAYALLERİNİZE YELKEN AÇIN

31 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

STUTTGART- Eucast tv’nin düzenlediği Avrupa’nın en büyük Casting organizasyonu jüri üyesi ünlü oyuncu manken Şebnem Schäfer sektörde reklamın önemli olduğunu belirtti. Gazetemiz Baden Württemberg temsilcisi Serdar Gürsoy’a açıklamalarda bulunan Schäfer Post gazetesini uzun zamandır tanıdığını ve gücünü bildiğini bunu da verilen reklam sonrası yapılan başvurularda gördüklerini belirtti. Oyuncu Şebnem Schäfer Eucast tv nin düzenlediği organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada ise, seçmelerde başarılı olacak gençlere yepyeni ufuklar açılacağını belirterek “güvenilir bir organizasyonla hayatınızı değiştirin hayallerinize yelken açın” dedi

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