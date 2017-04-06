HAYDİ ŞENLİĞE

6 Nisan, 2017

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Selahattin Özdemir

HEİLBRONN- Heilbronn Okul Aile Birlikleri tarafından organize edilen ve bölge Türk derneklerinin organize ettiği 23 Nisan çocuk bayramı kutlamaları 23 nisan pazar günü Heilbronn Franken Stadında saat 12’de başlayacak. Heilbronn Okul Aile Birlikleri Başkanı Aydın Ayaz, ” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 23 Nisan 1920’de ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı vesilesiyle kutluyoruz. Her yıl aynı gün kutlama imkanımız olmuyordu . Bu yıl çok anlamlı olan bu bayramı çok kritik bir dönemde 47’nci kez kutlayacağız. Birlik ve beraberliğimizin kanıtı için bir olalım, birlikte olalım. Bayrağını alan stada gelsin” dedi.

Kutlamaya Heilbronn çevresindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bekliyoruz diye de ekledi

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