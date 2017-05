HAYIR KERMESİNDE BULUŞTULAR

1 Mayıs, 2017

Erhan Koloğlu – Dursun Ali Baysal

KORNWESTHEİM – Stuttgart Din Hizmetleri Ataşeliği hizmet bölgesinde bulunan ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii yine çevrenin en büyük kermesini düzenleyerek muhteşem bir organizeye imza attılar. Düzenlenen dört günlük kermese yoğun ilgi oldu. Kermesin hafta sonu ve 1 Mayıs tatiline denk gelmesi ve havanın da güzel olması çevre sakinlerinin ilgisini daha da arttırdı. Türk ve Almanların yoğun ilgi gösterdiği ve Türk – Alman halklarının kaynaşmasına vesile olan dev kermes organizasyonunda Türk mutfağının zengin çeşitlerinin yer alırken her kesimden insanın, aynı ortamda, birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde yer almaları, bu organizasyonun bayram havası içerisinde geçmesine vesile oldu. Kermeste gözleme, lahmacun, çiğ ve Antep köfte, tantuni, İzmir köfte, şiş ızgara ve mangallar yapıldı, çok çeşit geniş bir yelpazesi bulunan tatlı ve pasta çeşitleri ile mutfak ve tekstil ürünleri satıldı. Kendilerine özel kurulan alanlarda ve camii şeklindeki hoplama balonunda oyunlar oynayan çocuklar, kermeste ayrıca eğlenme imkanı bulurken ebeveyinleri de görüşemediği kişilerle de sohbet ederken hasret de giderdiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu aylarda yapılan kermesin amacının birlik, beraberlik, maddi ve manevi önemini de vurgulayan ve her geçen yıl kermeslerin daha iyi geçtiğini ve bu sayede bir nebze de olsa tüm dernekleri de birleştirdiğini vurgulayan DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii Dernek Başkanı Suat Özcan ve Onursal Başkanı Recep Aydın, “Kermesimiz, burada yaşayan toplumu kaynaştırmak ve yeni yapılacak camimiz için bir hayır organizasyonudur. Bu hayra vesile olanla hayrı yapanın aynı mükafatı alacağı bir gerçektir. Bunun için gecesini gündüzüne katan ve bu hayır kermesimizde çok büyük emekleri geçen başta Emine Vural’a, tüm kadınlarımıza, gençlerimize ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Allah hepsinden razı olsun.” dedi. Öte yandan kermesten elde edilen gelirin tamamı ise camiye bağışlandı.

