“HAYIR”A DESTEK VERCEKLER

14 Mart, 2017

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Alman parlamentosundaki 2 Türk vekilden “Hayır” kampanyasına destek

Almanya’nın Rüsselsheim kentinde düzenlenecek “Hayır” kampanyasına Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki bazı milletvekilleri katılacak. Rhein-Main Hayır Platformunca asılan afişteki bilgilere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Hessen Eyaleti Milletvekili İsmail Tipi ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Turgut Yüksel, Rüsselsheim kentinde düzenlenecek “Hayır” gösterisinde yer alacak.

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