BAŞKONSOLOS AKINTI OYUNU KULLANDI

27 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Yurt dışında referandum için oy kullanmanın ilk gününde vatandaşlarımız Stuttgart Başkonsolosluğunun Stuttgart-Zuffenhausen semtinde satın alınan binasının bulunduğu Lorenzstr. 11 numarada bulunan seçim merkezinde 09.00-21.00 saatleri arasında Anayasa Değişikliği Halkoylaması, Referandum için ilk günde kurulan 9 sandıklarda oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. İlk oyu T.C. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, 1 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmadan önce cep telefonunu sandık kuruluna veren Başkonsolos Ahmet Akıntı bunun tüm vatandaşlara örnek olmasını istedi. Öte yandan bir açıklama da yapan Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı seçmenlerin sadece bağlı bulundukları başkonsoloslukta değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oy kullanabileceklerini de hatırlattı. Vatandaşlarımızın bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de rahat oy kullanabilmeleri için Başkonsolosluk olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunun için de Hafta sonunda 5 sandık daha ilave edilerek toplam 14 sandıkta oy kullanabileceklerini söyledi. Başkonsolos Akıntı, bu referandumun vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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