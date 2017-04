HAYIRLI OLSUN UMUT YILMAZ

2 Nisan, 2017

Cihan Arman

AUGSBURG- Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı’nda yapılan 18. Olağan Genel Kurul’da, Yıldıray Sarı Kur’an-ı Kerim’i öpüp başına koyarak başkanlığı, uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşı can yoldaşı Umut Yılmaz’a devretti. Umut Yılmaz da Kur’an-ı Kerim’i öpüp başına koydu ve teslim aldı. Divan heyetine Orhan Demir, Efe Karakaya ve Ali İhsan Kılıç seçildikten sonra eski başkan Yıldıray Sarı dernek çalışmaları ile alakalı detaylı açıklamalarda bulundu. Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı’na bu zamana kadar büyük hizmetleri olan ve 4 defa başkanlığı devralan Yıldıray Sarı üyelere hitaben yaptığı konuşmada, bu kutlu davaya hizmetten geri durmayacağını yine aynı heyecan ve şevkle bir nefer gibi hizmete devam edeceğini söyledi. Nöbeti büyük bir şerefle devrettiğini belirten Yıldıray Sarı özetle şunları ifade etti: “İsmini ocağımızda yaşatmaktan şeref duyduğumuz Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve şehadet ile vuslat olan şehitlerimizin emaneti makamı ve şerefini canımızdan aziz bildiğimiz sancağı can gardaşım yiğit ülküdaşım Umut Yılmaz Başkanımıza kutlu yolda her daim yanında olduğumuzu beyan ederek teslim ettim.” Yeni başkan Umut Yılmaz ise görevi devraldığı devir teslim töreninde yaptığı kısa açıklamada, bu zamana kadar bu davaya başta başkan Yıldıray Sarı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti ve kendisine düşen sorumluluk bilinci içerisinde göreve hazır olduğunu belirtti. Bu kutlu davaya hizmet bilinci içinde yaşayacağının altını çizen Umut Yılmaz kendine güvenenleri mahcup etmeyeceğini ifade etti.

