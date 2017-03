HEDEF 1 MİLYON ÜYE

1 Mart, 2017

Mustafa Karaman

STUTTGART- Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği’nin organize ettiği ‘Fenerbahçe Hedef 1 Milyon Üye Projesi’ tanıtım ve üye kayıt toplantısı Stuttgart’da yapıldı. Stuttgart Adana Sofrası Restorantında yapılan toplantıya Fenerbahçe Kulübü Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Fenerbahçe Kulübü Proje Yetkilisi Yaşar Nadir Atilla, Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Salih Şahin, Frankfurt FBD. Başkanı Tunç Çolak, Augsburg FBD. Başkanı Kani Altuntaş, Landshut FBD. Başkanı Kayhan Özdemir, Reutlingen FBD. Başkanı Derya Turan dernek yöneticileri, üyeler ve taraftarlar katıldı. Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Salih Şahin yaptığı konuşmada “Fenerbahçe Kulübü Başkanımız Aziz Yıldırım’ın kulübümüz için çok önemsediği ‘Hedef 1 Milyon Üye Projesi’ avantajlarının taraftarlarımız tarafından daha iyi bilinmesi, benimsenmesi ve projenin amacına ulaşması için organize ettiğimiz tanıtım toplantısı çok başarılı oldu. Türkiye’den gelen Fenerbahçe Kulübü Dernekler Sorumlumuz Murat Boyraz ve Fenerbahçe Kulübü Proje Yetkilisi Yaşar Nadir Atilla’nın katılmalarının çok büyük katkısı oldu. Taraftarlarımızı en iyi şekilde bilgilendirdik. Ayrıca Frankfurt, Augsburg, Landshut, Reutlingen Dernek Başkanları ve yöneticileri de etkinliğimize katılarak bize destek oldular. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gün derneğimizin beş üyesini kongre üyesi yaptık. Devamı gelecek. Fenerbahçeliler Derneği yapılanması içindeki Heidelberg kentinden dört Fenerbahçeli temsilci üye oldular. Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği olarak yönetici arkadaşlarımla Fenerbahçe Kulübümüzün sportif başarısı, sosyal sorumluluk ve Fenerbahçe Üniversitesi projesine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

HER FB’LİYİ ÜYE OLMAYA DEVET ETTİLER

Fenerbahçe Kulübü Proje Yetkilisi Yaşar Nadir Atilla ise Fenerbahç”nin sahibinin taraftarlar olduğunun altını çizdi. Atilla, “Bununda böyle kalması için 1 Milyon üye projesi ile kulübümüze ne kadar çok sahip çıkarsak Fenerbahçemiz o kadar bizim olur. Bugünde buraya gelmemizin amacı bu. Tüm Fenerbahçelileri Kongre üyesi veya Temsilci üye olmaya davet ediyorum.” dedi. Geçmişte bir yolculuk yapan Yaşar Nadir Atilla Fenerbahçeli olmanın ayrıcalıklarını bir bir anlattı. Öte yandan Türkiye’den gelen Fenerbahçe Dernekleri Sorumlusu Murat Poyraz ise 1 milyon üye projesi kapsamında kongre üyeliği, temsilci üye ve çocuk üyeliği hakkında bilgi verdi ve üyeliğin avantajlarını anlattı. Poyraz, “Fenerbahçe yanlız bir futbol kulübü değildir. Şu anda dokuz branşı olan bir kulüptür. Futbol, Futbol alt yapı, Basketbol kadın ve erkek, Voleybol kadın ve erkek, Yüzme, Atletizim, Boks, Masa Tenisi, Kürek branşlarında zirve mücadelesi yapan tek kulübüz. Başkanımız Aziz Yıldırım’ın Kulübümüz için Türkiye’nin bir çok yerinde aldığı araziler var bunlara tesislerin yapılması çalışmaları var. Başkanımızın her zaman dediği gibi. Madem Fenerbahçeliyizi gelin kulübünüze üye olun ve sahip çıkın. Bu nedenle kulübe üyeliği kolaylaştıran bir proje geliştirdi. Bu da ‘1 milyon üye projesi’dir. Bu proje ile hem kulübe maddi katkıda bulunmaya ve hem de sahip çıkmaya davet ediyorum.” şeklinde konuşarak her Fenerbahçeliyi üye olmaya davet etti.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

Murat Poyraz, Fenerbahçe Üniversitesinin temelinin atıldığı yıl üye olmanın gururunu yaşanılması gerektiğini vurguladı. Poyraz, “Bir Fenerbahçeli 10 bin TL yatırarak Kongre üyesi olabiliyor ve seçme seçilme hakkını kazanıyor, Kongre üyesi olanların eşi ve çocuğu beş yıl sonra 2 bin TL’ye kongre üyesi, 2 bin TL’ye de temsilci üye olabiliyor. Bu miktar bir defaya mahsus ödeniyor. Yıllık aidat ise 50 TL. Temsilci üyeler şube derneklerde seçme seçilme hakkına sahip oluyor ve Fenerbahçe Kulübü İstanbul, Ankara, Topuk yaylası tesislerinden, ünlü marka ve şirketlerin özel indirimli satışlarından faydalanmak mümkün. Başkanımızın hayat geçirdiği en yeni projesi Fenerbahçe Üniversitesi bunun için Silivri’de yer tespit edildi. Ve orada Üniversitemiz geçici hizmete girecek. 2016-2017 yılında üye olanlar ilerde iftihar edeceği bir sözü olacak ‘Fenerbahçe Üniversitesi’nin temelinin atıldığı yıl üye oldum diyerek gururunu yaşayacaksınız.” dedi.

