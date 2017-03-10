HEDEF 2016’YI GEÇMEK

10 Mart, 2017

Yorum Yok

8 Mart’da başlayan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) yoğun katılımla devam ederken, Türkiye’nin bulunduğu 3. Hol’deki standlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuar 12 Mart Pazar günü sona erecek.

Erdal Altuntaş

BERLİN – Bu yıl Partner Ülkenin Botswana (Afrika) olduğu 51. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Pazar gününe kadar devam edecek. 5 kıta, 187 ülkeden 1.000 dolayında üst düzey nitelikli alıcı, 10 bin dolayında katılımcı, 26 bin dolayında kongre ziyaretçisini buluşturan fuar, 60 bin ziyaretçi ve 120 bin dolayında ticari ziyaretçiyi ağırlayacak. 160 bin metrekare alan üzerinde kurulan ITB Berlin’den 7 milyar euro ciro elde edilmesi bekleniyor.

BAKANDAN KAMPANYAYA DESTEK: GABRİEL’İ DAVET ETTİ

Türkiye’den de 120’nin üzerinde temsilcinin katıldığı Türkiye standını Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birlikte yapmıştı. Politik gerilimlerden dolayı Almanya’dan bu yıl fazla rağbet görmeyen Türkiye turizmini canlandırmak için “Komşunu da al gel” kampanyası başlatıldı. Bu kampanyadan dolayı özellikle Avrupalı Türklerden komşularıyla birlikte tatile gelmeleri çağrısı yapılıyor. Fuarın açılış günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile buluşmasında onu Türkiye’de tatil yapmaya davet ederek kampanyaya destek vermiş oldu. Gabriel’in tatillerini genelde Türkiye’de geçirdiğini belirten Bakan, “Dostum Sigmar Gabriel, bu yıl da tatil için Türkiye’ye geleceği sözünü verdi” dedi.

KADİR UĞUR’A ÖDÜL

ITB’ye 50 yıldır aralıksız olarak değişik şirketleri adına katılan Bentour Reisen’in CEO’su Kadir Uğur fuara son kez katıldı. Dünya Turizm piyasasının en büyük organizasyonuna 50. kez katılmanın gururunu yaşayan Kadir Uğur’a ITB Ürün Menejeri Margot Dennenmoser tarafından “50. Yıl rozeti” takıldı. Emekliye ayrılıp 1 Nisan’da dünya turuna çıkacak olan Kadir Uğur’a ayrıca bir de sertifika veren Dennenmoser, “Bundan sonra ziyaretçi olarak bekleriz” dedi. Ay sonunda bu onurlu görevini oğlu Deniz’ bırakacağını belirten Kadir Uğur da ITB yönetimine teşekkür etti.

ATLASGLOBAL 2018’de ANTALYA’YA DİREK UÇACAK

Fuara katılan Atlasglobal firmasının sahibi ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Murat Ersoy, Post Gazetesi’ne turizmi değerlendirdi. Atlasglobal olarak 2017’de Almanya’da yeni bir sefer olmayacağını belirten Ersoy, “Şu anda Türkiye’ye yönelik bir algı var. Bu aşamada sefer artırmanın bir faydası olmaz. 2017 planıızı önceden yapmıştık zaten ama 2018’de Orta ve Güney Almanya’da yeni uçuşlar hedefliyoruz. 2018 yaz sonunda Almanya’dan en az dört noktadan Antalya’ya direk tarifeli seferlere de başlamak istiyoruz. 2017’de mevcut uçuşlarımızı koruyarak yolumuza devam edeceğiz ama 2018’de tekrar büyüme trendine gireceğiz” dedi. Turizimdeki sıkıntılara da değinen Ersoy, “Almanya’da maksadını aşmış bir algı yönetimi var. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Alman ve Türk toplumu yıllara dayanan köklü birlikteliği olan iki dost ülkedir. Savaşlarda bile birlikte olmuşuz. 3 milyonun üzerinde nüfusumuz var burada. Bu kadar anlamsız sürtüşmelere gerek yok. Birkaç hafta sonra bunların düzeleceğini sanıyorum. 2017’de Rusya pazarı güçlü geçecek. Avrupa pazarında 2016 rakamplarını koruyup ilave yeni pazarlarla artış yakalarsak, 2017’yi başarıyla ve artışla bitirmiş olacağımıza inanıyorum” dedi. Fuara katılan Öger Tours, Tropo, İATİ, Sun Ekspress gibi birçok firma ve tur operatörleri de ikili görüşmeler yaparak 2017 için çalıştılar. Turizimciler, 2017’nin bir önceki yıla göre daha iyi olacağına inandıkları yönünde görüş belirttiler.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

