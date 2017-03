HEDEF EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK

9 Mart, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman

STUTTGART- Ticaret bağlantılarını desteklemek, işadamlarına, akademisyenlere, sivil toplum liderleri gibi her iki toplumda da kabul görmüş kanaat önderlerini kabul ederek iki toplum arasında köprü olmak için bundan iki sene önce Deutsch-Türkischer Wirtschaftsdialog (DTW) adı altında kurulan Türk-Alman Ticaret Köprüsü faaliyetlerini sürdürüyor. DTW Türk-Alman Ticaret Köprüsü Başkanı Tarkan Şöhret’in düzenlediği on günlük Türkiye ve İran gezisi gerçekleşti. DTW Başkanı Tarkan Şöhret ve Başkan Yardımcısı Jürgen Märkle Baden-Württemberg Ticaret Birliği-Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie (LVİ)’nin Türkiye ve İran yetkilileri olarak büyük Alman şirketlerini temsil ettiler. İlk önce on günlük bu gezide İstanbul’daki Türk Hava Yolları’nın organize ettiği Ticaret Kongresine katınıldı. Ardından hem TÜSİAD yetkililer ile hemde Koç Holding yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirdiler. İşadamları ile ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ve ticaret hacminin artırılması tartışılırken yakın bir zaman içersinde Alman şirketlerin Türkiye’ye daha fazla yatırım yapması hedef koyuldu. DTW heyeti Türkiye’deki görüşmelerin ardından İran’nın başkenti Tahran’a uçarak, İran Sağlık Bakanı ve Ekonomi Bakanı ile toplantılar yaptılar. Genel konuların yanı sıra İran’daki sağlık sektörün durumu hakkkında fikir alışverişinde bulundular. İran Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalara göre, 80 bin yataklı 150 adet yeni hastaneye ihtiyacın olduğu tespit edilmiş. Sağlık sektöründe hem Alman hem Türk Hastanelerin tecrübesine ihtiyaç duyulduğu konuşulduğunu vurgulayan DTW Başkanı Tarkan Şöhret, “Ayrıca büyük Holdingler ile İran ekonomisinin durduğu tesbit edilmiş. mevcut ihtiyaçları ve gelecekte daha iyi bir kaynaşma için görüşmeler sağlandı. Almanya, Türkiye ve İran ülkeleri arasında ekonomik üçgenini teşvik etmek için yeni bir ticaret köprüsü kuruldu. Böylece ekonomi girişimlerinin hızlanması ve iletişim ağlarının güçlenmesi bekleniyor.” dedi. Şöhret, “Bu on günlük iş seyahatimizde birçok olumlu görüşmeler gerçekleşti. Bu üç ülkeler arasındaki iş potansiyeli çok büyük ve bunları ileriye dönük daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim ticaret köprüsünün desteğiyle Alman şirketler Türkiye’ye ve İran’a daha çok yatırım yapacaklar. Hedefimiz ülkelerin ekonomisini güçlendirmek ve en önemlisi gençlere daha fazla iş imkanları oluşturulabilmektir.” diye konuştu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook