HEİLBRON’DA COCUKLAR COŞTU

23 Nisan, 2017

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SELAHATTiN ÖZDEMiR

HEİLBRONN – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Heilbronn kentinde her yıl olduğu gibi Franken Stadyumu’nda coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlamalara; Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Heilbronn Büyükşehir Belediye başkanı Harry Mergel,DİTİB Eyalet Başkanı Erdinç Altuntaş, Baden Württemberg Okul Aile Birliği Başkanı Burhan Uzun, Heilbronn Okul Aile Birlikleri dernek Başkanı Aydın Ayaz, sivil toplum dernek başkanları, öğrenciler, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul aile birliklerinin yanı sıra çok sayıda Alman misafir de katıldı. Kutlamalar, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, Eppingen Mehter Takımı ve folklor gösterileri, skeçler, müzik dinletileri, şiirler ve diğer aktivitelerle devam etti. Grup Vatan sahneye çıkarak gelen seyircileri coşturdu .Herzaman olduğu gibi okula yeni başlayan minik öğrencilerin bayram sevinci daha da yoğun oldu. Yapılan konuşmalarda, Ulu Önder tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan gününün anlamı ve önemi anlatıldı. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı yaptığı konuşmada günümüzdeki büyükleri sonraki, kuşaklara daha iyi bir ülke bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza karşı en temel görevimizdir, biliyorsunuz ki 15 Temmuzda Ülkemiz büyük bir Darbe girişimi yasadı bu yüzden simdi birlik ve beraberlik zamanı”dedi. Organizeyi gerçekleştiren Heilbronn Okul Aile Birlikleri dernek başkanı Aydın Ayaz ise ” Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılır. Bizler de sağlıklı bilgi verme uğraşı içerindeyiz” dedi. Anavatan’dan binlerce kilometre uzakta da olsa 23 Nisan Bayramı’nın, çocuklarımız tarafından coşku ve heyecanla yaşatılması, stadyumu dolduran vatandaşları da mutlu etti.

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