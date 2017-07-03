3 Juli, 2017

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Selahattin Özdemir

HEiLBRONN- Baden-Württemberg Karadeniz Kültür-Dayanışma Derneği’nin düzenleyeceği geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri Festivali’nin 12.si bu yıl Langenbrettach’ta yapılacak. Küffner Hof Neudeck 20 74243 Langenbrettach adresindeki şenlik 6 – 9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenliğe büyük katılım beklendiğini söyleyen Dernek Başkanı Tufan Akçay ‚Karadenizli hemşerilerimizin Avrupa’nın dört bir yanından gelmelerini bekliyoruz. Şenliğe Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ali Öztürk, Apolas Lermi ve ekibi, Merve Yavuz, Ali Baran, Çayan Hüseyin, Umut Ayvaz, Engin Orta, Adem Kodalak, Hızır Dinçer, Hakan Köntek, Hediye Ölmez, Gülseren Gül, Tahsin Terzi, Mahmut Turan Şenozlu Recep, Davul- zurna, genç kemençe üstatları ve grup Melodi sahne alacak. Şenlik hakkında bilgi almak isteyenler 0170 – 26645 92 numaralı telefonu arayabilirler.

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