Heilbronn SKM TEŞEKKÜR ETTİ

1 Mayıs, 2017

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Selahattin Özdemir

NECKARSULM- AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Heilbronn Şube Başkanı Mehmet Gündüz öncülüğünde gerçekleştirilen SKM çalışanlarına Referandum sürecinde gösterdikleri üstün hizmet için çalışan gönüllülere teşekkür amaçlı bir program düzenlendi. Program başlamadan önce Kuran’ı Kerim Tilaveti ve ardından da İstiklal Marşı okundu. Daha sonra da şehitler için bir dakika saygı duruşunda duruldu. Programa UETD BW. Bölge Sekteteri ve SKM Başkanı Mehmet Sağnak’ın selamlama konuşmasıyla başlandı. Mehmet Sağnak konuşmasında; “Biliyorum üzerimize çok geliyorlar. Okulda, iş yerlerinde ve de sosyal medyada. EVET dediğimiz için haksızlığa uğruyoruz. Hatta ve hatta işini kaybedenlerin bile olduğunu biliyoruz. Dünyalık Hakkı söylemekten vazmı geçelim? Hak doğrunun yanındadır her zaman. Bakın referandumdan EVET sonucu çıktı. Demek ki biz doğru yoldayız. Onun için bizim Allah yardımcımız olsun.” dedi. Daha sonra Heilbronn Şube Derneği SKM Başkanı Mehmet Gündüz ise yaptıgı konuşmada, “Değerli kardeşlerim, Başbakanımızın da balkon konuşmasında söylediği gibi bu Referandum’un kaybedeni olmamıştır. Yeni sistemde Türkiye kazanmıştır. Bende diyorumki güçlü ve istikrarlı bir Türkiye ile aynı zamanda yeryüzündeki ümmet kazanmıştır. Bju ne demek herkes kazanmıştır.” dedi. Programa yemek arası verilerek devam edildi. Program referandumda hizmet eden ve çalısanlara birer plaket verilmesiyle son buldu.,

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