Heilbronn’da gönüller feth edildi

2 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan HEİLBRONN-

Mekke’nin Fethi Programı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. İGMG Heilbronn Fatih Camii Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen ve geleneksel kutlanan Mekke’nin Fethi Programı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gençlik kolları başkan yardımcısı Ahmet Korkmaz selamlama konuşması yaptı. Korkmaz, ” Gelenekselleşen program birliğimizin gücüdür. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Geçmiş olduğumuz yıl çok başarılı çalışmalara imza attık. Yeni yılda bu çalışmalarımız katlanarak devam edecek. Çok sayıda spor faliyetlerimiz, yatılı kamplarımız ve yatılı eğitim seminerlerimiz olacak. Öffentlichkeitsarbeit adı altında 3 seminer organize ettik ve bu seminerleri Heilbronn belediyesi ile birlikte ve bize sunacakları yerlerde camimizin dışında yapacağız”dedi. İGMG Heilbronn şube Başkanı İbrahim Ocak ise konuşmasında, yılbaşı gecesinin aslında sıradan bir gece olduğunu, Müslümanlar için bir anlam ifade etmediğini, hal böyleyken yılbaşı gecesinin toplumsal bir isyan ve çılgınlık gecesi haline geldiğini söyleyerek, “Sevgili gençler: Her geçen 6 saniyede bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğü, 840 milyon insanın her gece aç yattığı, 1 milyar 250 milyon insanın içme suyundan mahrum olduğu, 2 milyar insanın yoksulluk sınırları altında yaşadığı bir dünyada yeni fetihlerin yüreklerde sevgiyle, merhametle ve adalete giden yolları açması gerekmektedir. Bugün fethi ruhuna muhtaç bir haldeyiz. Değerli Gençler kısacası Mekke’nin fethi; iman, ilim, itaat, teslimiyet, huzur ve sevinçtir. Mekke’nin fethi hakkın hakimiyet ve şahlanışıdır” dedi. Program Salih Dülger Hoca’nın sohbetiyle, Fatih Cami öğrencilerinin okuduğu ilahilerle devam etti. Yemek ikrmının ardından, gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlere çiğ köfte ikram edilip program sonlandırıldı.

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