HEİLLBRONN AHDE VEFA DEDİ

9 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan HEİLBRONN-

İGMG Heilbronn şubesi, teşkilata emek vermiş büyüklerine unutulmadıklarını göstermek, hem de aralarındaki dayanışma bilincini artırmak amacıyla ahde vefa programı düzenledi. Kuran-i Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İGMG Heilbronn şube başkanı İbrahim Ocak, Ahde vefa programının gerçek amacının; büyüklerimizin günlerine bir nebze olsun neşe katmak, dualarını almak, gençlerimiz arasında giderek unutulmaya yüz tutan büyüğe hürmet gösterme, konuşma adabını hatırlama en önemlisi yaşlıların hayat tecrübelerinden yararlanarak nasihat almak ve zaman zaman kurmayı unuttuğumuz empatiyi yeniden kurabilmek için geleneksel yapılan bu toplantıya çok önem verdiklerini belirterek, ” Siz değerli büyüklerimden çok şeyler öğrenerek bu yaşıma geldim. Sizlerden öğrendiğim; başarı istiyorsan başarana kadar çalışacaksın, sabredeceksin, vaktim yok diye bir şeye yok herşeyi yapacak kadar vaktimiz var sözlerini bütün gençlerin kulağına küpe yapması lazım “dedi. Güzel bir atmosfer içerisinde geçen programda sohbet ve yemek eşliğinde karşılıklı sorulan sorular cevaplandırıldı ve ardından programa katılan emek vermiş büyüklere hediyeler takdim edilerek dualar edildi.

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