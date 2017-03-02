HEM CAZİP HEM KALİTELİ DIAMENT CUT

2 Mart, 2017

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Hüseyin Işık

PFORZHEIM- Diamant cut adlı kuaför salonu, Pforzheim’da saç modasını takip etmek isteyenlerin ilk adresi oldu. Merve Aydın ve Annesi Mingül Aydın ile saç kesimi ve bakım hizmetini birlikte yapıyorlar. Güterstr.37. adresinde hizmete giren Diamant Cut’ta anne kız saçlarla adeta dans ediyorlar. Başarılarının sırrını kısaca “işini sevmek” şeklinde tarif eden Merve Aydın, “Saçta moda bizden sorulur. Diamant Cut’u Pforzheim’da faaliyete geçirdik. Hizmet görmek isteyen herkesi mekanımıza bekleriz. Hem kalite hem cazip imkanlarımızı yakından görsünler” dedi. Usatlık diplomasını alan ve kaliteden taviz vermeden hizmet verdiklerini ifade eden Aydın, kusursuz hizmet sunabilmenin sırrını “usta eller ve engin tecrübeler” olarak açıkladı.

İLKEMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyetine verdikleri önemi her fırsatta dile getiren Merve Aydın, “en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız mesleki seminerlere katılıyoruz ve kuaförlük-berberlik alanındaki son gelişmeleri ve saç modasını yakından takip ediyoruz. Buna büyük özen gösteriyoruz. Müşterilerimiz salonumuzdan oldukça mutlu ayrılıyor. Bu da bize memnun ediyor. Şuanda her kesimden müşteri portföyümüz var.Tesettürlü bayanlarımız için özel bölümümüz de mevcut olup müşteri sayımız tavsiye üzerine sürekli artıyor” dedi. En kaliteli ürünleri kullanan ve bu yüksek maliyeti fiyatlarına yansıtmayan Diamant Cut son derece titiz ve özenli çalışmasıyla sektörde yükselmeyi sürdürüyor. Pforzheim ve çevresinde isim yapmış durumda ve adlarından sıkça söz ettiriyor.

Bilgi için: 0176-43 25 59 42

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