HEM TATİL HEM SAĞLIK…

1 Mart, 2017

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Muzaffer Çetin-PFORZHEİM/ANTALYA

Avrupa ülkelerinde sağlık giderlerinde ki aşırı fiyat yükselmesi, insanları yeni alternatif arayışlara iterken Avrupa’nın hem turizm hem de sağlıkta gözdesi Türkiye, göz ve saç tedavisinde ki başarısından sonra, şimdi de ağız sağlığında da Avrupa’nın en kaliteli sağlık merkezlerine oluşturuyor. Özellikle yurt dışında ki vatandaşlarımızın da tercihi olan modern, kaliteli diş kliniklerinden birisi de turizm merkezi olan Antalya Lara semtinde 2016 Ekim ayında hizmete açılan ”Myra Diş Kliniği” Almanya’nın tatil tercihi olan Antalya’da en modern, sayılı ağız sağlığı merkezlerinden bir tanesi olan Myra Diş Kliniği, ağız sağlığı kalitesi ve uygun fiyat ile dikkat çekiyor. Myra Diş Kliniği’nin tecrübeli ve başarılı İmplant uzmanı Diş doktoru Erdem Çetin, ”bizler, diş hekimliğinde sahip olduğu deneyim ve uzmanlığı, ileri teknoloji ürünler ve yenilikçi fikirlerle birleştirerek yepyeni bir ağız ve diş sağlığı anlayışı yaratmak için yola çıktık. 12 yıllık tecrübemizi, 2016 yılı sonunda Antalya’nın ve Lara’nın en merkezi yerinde açtığımız ve son teknolojik tıbbi cihazları, Tomografisi, Panaromik Röntgeni, Laser kesim cihazlarıyla donattığımız Myra Diş Kliniğimiz ile taçlandırdık. Bizler kliniğimizi açarken özellikle yurt dışından gelecek olan hastalarımıza yönelik çalışmalara ağırlık verdik, ve en çok sıkıntı duyulan konulara çözümler bulmaya uğraştık. Artık Almanya’da yaşayan Hüseyin amca da, Hatice teyze de niçin Almanya’da göremediği hizmeti memleketinde tatilini yaparken çok daha uygun fiyata ama çok daha kalitede alamasın diye düşündük. Bizler de gurbette iken aynı sıkıntıları farklı sebeplerden yaşamıştık. Ama kaliteyi Avrupalılar gibi bizler de hak ediyoruz, ve inanın artık memleketimizde bu kaliteyi çok daha iyi şartlarda ve çok daha ucuza sunuyoruz. ‘Myra Klinik’ olarak bizler çalışma arkadaşlarımızı birer ekip arkadaşı değil, bir aile bireyi gibi görüyoruz ve gelen tüm hastalarımıza da kendilerini bu ailenin bir parçası olarak hissettirmeye çalışıyoruz. Kliniğimize tedaviye gelen hastalarımızın döndüklerinde Myra Klinik ailesinin birer bireyi gibi bizleri yakınlarına, arkadaşlarına tavsiye etmeleri yönlendirmeleridir. Aldığımız tüm kararlarda önceliğimiz sizlerin sağlığı, mutluluğu ve bizlere olan sadakatidir”.

Neden Myra?

Bizim için önce gerçek anlamda hizmet gelir. İşte tüm bu ana maddelerden sonra neden biz dedirten olmazsa olmaz maddelerimiz:

Çünkü bizim için önce sağlığınız ve memnuniyetiniz gelir, diğer her şey sizin gülümsemenizden ve memnun ayrılışınızdan sonradır.

Çünkü biz kliniğimizde lazer destekli implant uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama sonrasında yine lazer bio-stimulasyon uygulaması yapılarak, operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ortadan kaldırılır ve doku iyileşmesi hızlanır. Yani bir nevi ağrısız implant.

Çünkü biz en son teknolojiyi kullanarak dünyanın en iyi 3 implant markası ile hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlardan çalışıyoruz

Çünkü biz hastalarımıza çok ucuz rakamlara Çin malı implantlar yapıp 2-3 yıl içersinde tekrar tekrar bizleri aramalarını istemiyoruz.

Çünkü biz Almanya’dan gelemeye kalktığınız en uygun uçak biletine uçuş yapabileceğiniz ve Türkiye’nin en güzel şehrinde hizmet veriyoruz.

Çünkü sizler Antalya’da en güzel otelde tatil yaparken, nerdeyse 1-2 gün içersinde tüm işlemlerinizi tamamlayabiliyoruz.

Çünkü biz en ileri teknoloji Tomografi, Panoramik Röntgen, ve CEREC teknolojisi kulanıyoruz.

Çünkü biz geldiğinizde tüm otel-havalimanı ve klinik transferleri hizmetlerini veriyoruz.

Çünkü biz ‘Straumann implant’ yaptırdığınız zaman ömür boyu firma garantisi ve istediğiniz ülkede Straumann implant yapan bir diş kliniğinde implantınızla ilgili ücretsiz muayene olma garantisi veriyoruz.

Çünkü biz sizlerle aynı yoldan gelmiş aynı sorunları yaşamış ve sizi en iyi anlayacak kliniğiz. Çünkü biz Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın ya da orda bu hizmeti alacak gücü olmayan Avrupalıların, kapısını çalmak isteyecekleri ilk klinik olmak için çaba sarf ediyoruz. Bu sebeple tüm bu saydıklarımızın herkesin yararlanabileceği uygun ücret politikaları çerçevesinde uyguluyoruz.

İmplant Tedavisinde Karşılaşılan Fiyat Farkının Sebebi Nedir?

Fiyat farkları; hekimin implant tecrübesi, uyguladığı implantın kalitesi ve uygulama tekniğiyle doğru orantılıdır. Dünyada binin üzerinde implant firması mevcuttur. Ülkemizde ise 100’ün üzerinde farklı ülkeden gelen implant markaları bulunmaktadır. İmplant uygulatacak kişilerin hekimlerinden kendilerine uygulanacak olan implantın markası konusunda bilgi alarak, bu implantı araştırmaları gerekir. Kişiye kullanılacak olan markanın ülkemizde ve hastanın yaşadığı ülkede distribütörünün olması önemli bir noktadır. Bunu anlamak için markanın resmi internet sitesine girerek ülke distribütörleri veya iletişim sayfasından Türkiye distribütörünü araştırabilirler. Bu konuya dikkat çekmemin nedeni de şudur: İmplantınızı yaptırdıktan belli bir zaman sonra bir sorun olmasa bile ağız içindeki diğer diş problemlerinin sebep olduğu protez değişikliklerinde, implantın kaplamasının değişmesi gereken durumlarda ya da dişeti probleminden dolayı implantınızın ‘üst abutment’ denilen kesik diş formundaki parçasının değişmesi ve yeni bir protez yapılabilmesi için yaklaşık üç parçaya daha ihtiyaç olacaktır. Eğer diş hekiminiz bu parçaları temin etmezse, maalesef o implant ağzınızda diş etinin altında gömülü bir vidadan başka hiçbir işe yaramaz. İmplant yaptıracak hastaların implant yaptıracakları kliniğin ya da muayenehanenin mutlaka panoramik ya da ağız ve diş çevre dokularını görüntülemeye yardımcı dental tomografik görüntüleme sistemine sahip olup olmadıklarını araştırmaları gerekmektedir. Çünkü bazen bir implant operasyonu esnasında iki-üç, hatta daha fazla sayıda röntgen görüntüsü almak gerekebilmektedir. İmplant operasyonu esnasında oluşabilecek kanamaların önlenebilmesi için donanımların gerekliliği de sorulmalıdır. Sterilizasyon sisteminin en üst seviyede olmasının gerekliliği araştırılmalıdır. Mükemmel porselen dişleri 3 Boyut teknolojisi ile tasarlıyoruz. Kliniğimizde CEREC teknolojisi ile sadece tek bir ziyarette diş protezinize (estetik seramik kronlar/kısmi kronlar) sahip olabilirsiniz. Diş hekimlerimiz artık eskisi gibi ağız içi kalıbı almadan, dijital ölçü teknolojisiyle ağız içini saniyeler içinde bir kamerayla tarıyor ve bilgisayara aktarıyor. Hekimimiz daha sonra, bilgisayar tarafından tasarlanan bu üç boyutlu kaplama modelini hastanın ihtiyaçlarına göre bilgisayarda 3 boyut teknolojisiyle uyarlıyor. Bilgisayarda oluşturulan restorasyon 12 dakika içerisinde bir seramik bloktan kesiliyor.Maksimum 45 dakika içerisinde mükemmel porselen dişlere kavuşuluyor.

Tedavinizi önceden planlıyoruz:

Bizimle iletişime geçin ve yaptırmak istediğiniz işlemleri paylaşın. Tedavinizin ne kadar süreceği ve ne kadara mal olacağını size 48 saat içinde bildirelim. Uçuş, konaklama ve transfer planlamalarınızdan hemen sonra Myra Dental’de tedavilerinizin tümünü, planlanan şekilde başlayalım ve bitirelim. Yapılan işlemleri siz ayrılmadan son bir kez kontrol edelim ve tüm tedavilerin sorunsuz yapıldığından emin olalım.Sizi harika bir Antalya tatili ve sağlıklı gülüşlerle uğurlayalım dedi.

Myra Klinik: Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen cad. No 114/A Lara-Antalya Tel: 0090-242 2474954 İnfo@myradental.com

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