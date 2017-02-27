HERŞEY TÜRK TURİZMİ İÇİN

27 Şubat, 2017

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Murat Pehlivan

ESSEN – Almanya’nın Essen şehrinde bir araya gelen turizmciler, Türkiye turizminin yeniden nasıl canlandırılacağını ele aldılar

Essen merkezli Türk Acenteler Birliği’nin (COOP TRR) düzenlediği bir günlük toplantı ve workshopta, Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren turizm sektörünün öncü şirketleri ve aynı sektörün çatı kuruluşları katıldı. Toplantıya katılan konuşmacılar, Türkiye turizminin son durumunu değerlendirirken, birlik ve beraberliğin de önemine vurgu yaptılar. Toplantının ardından davetliler workshop salonunda kurulan stantlarda, Avrupa’daki turizm acenteleri ve Türkiye’den katılan otel ve seyahat acentelerini tanıma ve bilgi alma imkanı buldular.

TOPLANTIYA BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Tanıtma ve Turizm Ataşesi Hüseyin Gazi Coşan, TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Manavgat-Side Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut, Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurul Üyesi Volkan Yorulmaz ve Paloma Hotels, Barut Hotels, Rixos Hotels, Gloria Hotels, Martı Hotels, Calista Luxury, Starlight Resort, Belek Beach, Susesi Luxury, Mega Saray, Champion Holiday Village, Pine Beach, Club Nena, KKTC’den Elexus Hotel yöneticileri katıldı. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika’daki Türk acentelerin yanı sıra Anex Tour, Öger Tour, Tropo, Bentour, ITT, Just Travel ve Türkiye’den Purple Tour yöneticileri de büyük ilgi gösterdi.

BAKANLIKTAN TAM DESTEK

Toplantıya katılan ve birde konuşma yapan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet ise, “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde başlatılan kampanya, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye daha fazla gelmesine katkı sağlayacaktır. COOP TRR ile Alman dostlarımızın Türkiye talebini artırmak için yoğun bir şekilde çalışacağız. Bakanlığım adına kendilerine bu oluşumu sağladıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi

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