HERŞEY TÜRKÇE İÇİN

28 Mart, 2017

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Almanya’da açılan Türkçe kurslarına katılan çocuk ve gençlerin kurduğu 29 futbol takımının mücadelesinde kazanan kardeşlik oldu

Muzaffer Çetin

KARLSRUHE – Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından başlatılan ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ adlı dil, kültür, eğitim ve spor kampanyası kapsamında Almanya-Baden Toab Futbol Turnuvası’nın ikincisi yapıldı. Heidelberg Parkringhalle Rot spor salonundaki turnuvaya eyalet genelindeki Türkçe kurslarına devam eden çocuklar ve gençlerden oluşan 29 futbol takımı katıldı. Turnuva,

sporcu çocuk ve gençler ile aileleri ve öğretmenlerini aynı çatı altında birleştirdi. İzleyicilere geleneksel Türk yiyeceklerinin ikram edildiği turnuvaya büyük ilgi gösteren soydaşlar arasında coşku zirveye çıktı, yeni dostluklar kuruldu; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi.

OLMAZSA OLMAZIMIZ

Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, turnuvaya katılan velilere hitabenn yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı öz değerlerimizi en güzel şekilde öğretmeli ve muhakkak surette Türkçe dersine göndermeliyiz. Bir bu kadar önemli olan diğer göreviniz ise eğitime bütçe ayırmanız ve çocuklarınızı muhakkak surette üniversiteye göndermenizdir. Dost ve müttefik ülke Almanya’nın geleceğinde söz ve itibar sahibi olmak istiyorsak

çocuklarımıza en güzel miras olarak kaliteli bir diplomalar bırakmalıyız” diye konuştu.

DOSTLUK KAZANDI

Küçükler klasmanıyla başlanan ve kıyasıya mücadelelerle geçen turnuvada birinciliği Walldorf TOAB futbol takımı aldı. İkinciliği St. Leon-Rot TOAB, üçüncülüğü Tuttlingen TOAB ve dördüncülüğü Bruchsal TOAB futbol takımı kazandı. Öğlenden sonra yapılan büyükler klasmanında ise Wiesloch TOAB futbol takımı birinci, Mannheim TOAB ikinci, Heidelberg TOAB üçüncü ve Hockenheim TOAB futbol takımı dördüncü oldu.

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

Ataşe Avcı, futbol turnuvasının koordinasyon ve organizasyonuna katkıları için Ataşelik Genel Koordinatörü Emir Aydın Narin’e, Heidelberg Bölge Başkanı Pervin Öztürk’e ve St. Leon-Rot TOAB Başkanı Gülay Karaduman’a; sunuculuk ve takdim görevleri için öğretmenler Engin Kocabay, İsmail Beyazıt, Mübin Yalımkılınç’a, hakemlik vazifesi için Türkçe öğretmenleri Sezgin Kaya, İsmail Arslan, Güray Şentarlı’ya teşekkür etti.

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