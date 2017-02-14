HOCALI KATLİAMI LANETLENECEK

14 Şubat, 2017

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Yüksel Üret

MÜNİH- – Hocalı katliamının 25 yılı Münih’te protesto edilecek. Münih’te Dünya Güvenlik Zirvesi öncesi zirvenin yapılacağı tarihi Bayerische Hof önünde Hocalı Katliamı protesto edilecek. Başarılı Türk işadamı Mahir Zeytinoğlu’nun sahibi olduğu Goethe Hotel’de düzenlenen toplantıda bir dizi kararlar alındı. Azerbaycan Diaspora başkanı Adil Hüseyinov tarafından düzenlenen basın toplantısında Güvenlik Zirvesi öncesi dünya liderlerinin gelip konakladığı ve zirvenin yapıldığı Bayerische Hof’daki protestoya Türk vatandaşları davet edildi. Münih ve yakın çevresinde bulunan yaklaşık 300 aile Azerbaycan vatandaşının gösteri yapmak için yeterli çoğunluğu sağlayamayacağı dolayısı ile Türk vatandaşlarından destek beklediğini belirtti. Hüseyinovı “zamanda Dünya liderlerinin konakladığı otelin önünde ne kadar kalabalık olursak ve ne kadar Türk ve Azeri bayraklarını dalgalandırılır Sak o kadar amacımıza ulaşmış ve Ermeni soykırımını Dünya liderlerini duyurmuş oluruz o yüzden Türk vatandaşlarına da 16 Şubat Perşembe günü saat 15 17 arasında Bayerische Hof Münih önünde protestoya bayrakları ile birlikte davet ediyorum” dedi.

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