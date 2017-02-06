Türk’ü diri diri yakmaya çalıştılar

6 Şubat, 2017

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Hollanda’da Erdoğan U. isimli bir Türk’e, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yanıcı madde ile saldırıldı. Olayda ağır yaralanan U.’nun durumu ciddiyetini koruyor

Hollanda’nın Enschede kentinde Türk asıllı bir kişi, diri diri yakılmaya çalışıldı. Erciyes adlı bir kuaförde yaşanan vahşette, kimliği meçhul saldırgan, kuaföre girerek Erdoğan U.’nun üzerine yanıcı bir madde döküp ateşe verdi.

Ağır yaralan mağdur hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın yakalanabilmesi için soruşturma başlattı. Saldırganın maskeli olduğuna işaret edilerek, ‘kasıtlı saldırının’ söz konusu olabileceği ifade edildi.

Kaynak: Tgrt Haber/DHA

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