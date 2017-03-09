HOLLANDA’YI UYARDI

9 Mart, 2017

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda‘daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, “Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. ‘Her şart bizim için zor derse’ bu cumartesi giderim.” dedi.

“YPG’yi vuracağımızı net bir şekilde ifade ettik”

Türkiye’nin hedefinin El Bab’dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Münbiç’e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG’yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik” diye konuştu.

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