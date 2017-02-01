HPN Hipnoz Frankfurt açıldı!

1 Şubat, 2017

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FRANKFURT- Frankfurt’un Türkçe Hizmet Veren ilk Hipnoz ve Kişisel Gelişim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. HPN Hipnoz Akademisi Kurucusu Ahmet Ünal’ın ve özel davetlilerin de katılımıyla gerçekleşen HPN Hipnoz Frankfurt açılışı oldukça renkli geçti. Frankfurt’un Türkçe, Almanca ve İngilizce hizmet verecek olan ilk Hipnoz ve Kişisel Gelişim Merkezinde birbirinden işin uzmanları hizmet veriyor. Kurucuları Nurgül ve Tansu Olcay ‘ Merkezimizde her derda deva hizmetlerimiz ve servislerimiz var. Frankfurt’un Türkçe hizmet verecek olan ilk Hipnoz ve Kişisel Gelişim Merkezi’ni hizmete açmaktan gurur duyuyoruz. Burası, Frankfurt ve çevresine hizmet edecek ilk Şifa Evi olacak. Herkesi çayımızı içmeye, tanışmaya ve heyecanımızı paylaşmaya Oederweg 43 Numaraya bekliyoruz. ‘ diye konuştu. Merkezin kapsamlı bir seans odası ve bir eğitim odası bulunmakta. Hipnozun yanında yaşam koçluğu, spiritüel koçluk, meditasyon çalışmaları yapılacak olup, bu hizmet kapsamı ileriki dönemde daha da genişleyecek. Ayrıca, her ay eğitim salonunda aile, çocuk, bütünsel sağlık, welness, hipnoz, kaliteli yaşam, sağlık teknolojisi, nefese yönelik farklı konularda iddialı ve faydalı seminerler ve eğitimler de olacak.

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