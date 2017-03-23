HTKM YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

23 Mart, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Almanya Türk Federasyonu’na (ATF) bağlı Hamburg Türk Kültür Merkezi (HTKM), 38. Olağan Kongre ile yeni yönetimini belirledi. Dernek binasında yapılan kongre, ATF Genel Başkan Yardımcıları Sedat Kart, Yusuf Zorluoğlu, Kuzey Almanya Bölge Başkanı Recep Hacıömeroğlu’nun yanı sıra üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından okunan İstiklal Marşıyla başlayan kongrede faaliyet ve mali raporlar okunup eski yönetim aklandı. Yusuf Zorluoğlu, Özcan Artanoğlu ve Yakup Yavuz’dan oluşan Divan Kurulunun yönettiği kongrede söz alan eski başkan Şeref Ünüvar, “Hamburg ve çevresinde yaşayan insanlara hizmeti kendimize şiar edindik ve çalışmalarımız hep bu noktada oldu” sözleriyle gelecek yeni yönetime başarılar diledi. Yeni dönem için başkanlık görevi teklif edilen Şahin Almaoğlu, teklifi kabul etmesinin ardından üyelerin oy birliğiyle başkan seçildi. Almaoğlu, “Bu bir bayrak yarışıdır ve bizlere tevdi edilen bu şerefli görevde bayrağımızı en yüksekte taşıma, tüm vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin toplumda başarılı, kültürlü ve örnek insan olabilmeleri için elimizden geleni yapma karar ve azmi içindeyiz” dedi. Kongrenin sonunda ATF Genel Başkan Yardımcısı Kart, Türkiye ve Almanya gündemini değerlendirdi.

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