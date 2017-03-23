HTVB 30 yaşında

23 Mart, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg Türk Veliler Birliği (HTVB), düzenlediği kahvaltılı 30. Kuruluş yıldönümü kutlamasında eğitim ve Türkçe diline sahip çıkılması mesajları verildi. Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) binasında gerçekleştirilen etkinliğe Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek-Koray ve Hamburg Eğitim Ataşesi Prof. Seyfullah Kara’nın yanı sıra HTVB yönetimiyle üyeler katıldı. HTVB’nin tarihçesi konusunda bilgi veren HTVB Başkanı Azmi Akgül, “Hamburg Başkonsolosluğu’nun çatı katında 1987 yılında 150 kişilik bir grupla kurulan derneğimiz uzun yıllar boyunca çocuklarımızın eğitimine, Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptı. Kısa süre önce yaptığımız Genel Kurulla yeni yönetimimizi belirleyerek HTVB’yi yeniden aktif pozisyona getirmek için çalışma programımızı hazırladık” şeklinde konuştu. Akgül, yeni yönetimin yaptığı faaliyetler hakkında da geniş bilgi verdi. Etkinlikte söz alan Konsolos Akbilek-Koray, eğitimle ilgili sorun ve talepleri dile getiren HTVB’yi tebrik ederek iki dilli eğitimin önemi ve Türkçenin karne notu olarak kabul edilmesi konularına vurgu yaptı. Akbilek-Koray, bu konuda Alman yetkililerin de istekli olduğunu, ortak çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. “Ana dilini iyi bilmeyen diğer dili de iyi öğrenemez” diyen Ataşe Kara, bunun kanıtlanmış bilimsel bir gerçek olduğunu ifade etti. Prof. Kara, “Türk toplumunun kendine güveni ve bilgi seviyesi yüksek bir toplum olmasını istiyoruz. Bu bağlamda eğitim seferberliği başlatacağız” dedi. Toplantıya katılanlar HTVB ile ilgili fikirlerini paylaştılar.

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