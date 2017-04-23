HUB İŞADAMLARINI BULUŞTURDU

23 Nisan, 2017

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Selami Tombul

WALLAU-2016 yılı ocak ayından itibaren Almanya Hessen Eyaletindeki Türk İşverenleri bir araya getirerek, bir şemsiye altında toplamak düşüncesiyle faaliyetlerini sürdüren HUB (Hessicher Unternehmerbund) teşkilatı, 1 Mart 2017’den itibaren Verein (Dernek) statüsü kazanarak çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar çerçevesinde Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren Türk işverenleri biraraya getirdiği bir kahvaltı programı düzenledi. 23 Nisan 2017 Pazar günü Wallau’da Ardekpark Konferans ve Düğün Salonunda düzenlenen kahvaltı, tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma konulu programa çok sayıda işveren katıldı. Muzaffer Dıvrak’ın tilavetiyle okunan Kur’an-ı Kerim ile başlayan program, HUB Sekreteri Cem Serkan Kavacıoğlu’nun kısa bir sunuş konuşması ardından açık büfe kahvaltı ile devam etti. Kahvaltının ardından HUB Başkanı ve Fahrschule Güler’in sahibi İhsan Güler katılımcılara samimi ve sıcak bir konuşma yaptı. Başkan Güler: “Dünyadaki, Avrupa’daki, özellikle de Almanya ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip edip, işimizin gerektirdiği işlemleri doğru bir şekilde zamanında yapmamız gerekiyor” diyerek işverenlerimizin sonradan beklemedikleri bir problemle karşılaşmamaları için dikkat çekti. Ayrıca: “Geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmemiz, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturabilmemiz için, birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Başkan Güler, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlardırdı. Uzman konuşmacı olarak Rüsselsheimer Volksbank eG’den Sigorta ve Finans uzmanı Cem Serkan Kavacıoğlu, Almanya’da yaşanan iflaslar konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Kavacıoğlu, İflas yasasının 133. paragrafına dikkat çekerek firma sahiplerini uyardı. “Seneler sonra, hiç beklemediğiniz zamanlarda çok yüksek faturalar karşınıza çıkabilir. Bunları bertaraf etmek için, bu tür problemlerle karşılaşmamak için çok dikkatli olmak zorundasınız.” Diyerek işverenleri dikkatli olmaya davet etti. Katılımcılar kendi aralarında tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma faslı ardından program sona erdi.

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