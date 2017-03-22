IGMG İMAM YETİŞTİRECEK

22 Mart, 2017

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KÖLN – Kısa adı IGMG olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları 13. Kadınlar tilavet yarışmasını Leverkusende yaptı. On binlerce Kuran talebesinin arasından , önce şubeler sonra bölge birincileri, devamındada bölgeler arası elemelerle finale kalan 4 kişi yarışmaya katıldı. Yarışma sonunda Güney Hollanda Bölgesinden Sinem Fırat 2017 Avrupa Kuran birincisi oldu. Programda bulunan yaklaşık 3000 (üç bin ) kişilik Milli Görüş kadınlar teşkilatındaki bayanlara seslenen Genel Başkan Kemal Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…”Avrupanın ağır şartları altında hafızlık çalışması yapılabilirmi hiç olurmu diyenlere inat İslam Toplumu olarak hep birlikte gösterdik. Bu gün 17 bölgemizde 50 tane hafızlık kursuyla 1076 tane evladımızla hafızlık eğitimi yapıyoruz. Bundan 10 yıl sonra hafız doktorların hafız mühendis ve akademisyenlerin sosyolok psikolokların olacağını hep birlikte göreceğiz. Birkaç yıl sonra kendi camilerimizin imamlarının kendi evlatlarımızın içinden çıktığını hep birlikte müşahade edeceksiniz Bir zamanlar sorun olan imamlık müessesisini Mainz imam hatip lisesinden mezun olacak çocuklarınızın, mihrap nöbetleri tutacaklarına şahid olacaksınız. Almancasıyla ingilizcesiyle Flamancasıyla Arabcasıyla hizmet edicekler. Sabırla inançla bu günlere geldik . Çok yakın zamanda inşallah bunların meyvesini göreceksiniz. Sevgili Kardeşlerim, din görevlilerini yeni norm kriterler çercevesinde eğitime almak gerektiğini dillendirenler var. Hangi nedenlerle hangi gerçeklerden dolayı yapılmak isteniyor işin doğrusu onu biz bilmiyoruz. Ancak bu uygulamaların sonunda güvenlik politikaları yatıyorsa, şunu herkes iyi bilsin ki, problemi ötekileştirme sorunlarını kimse Müslümanlara kesmeye kalkmasın. 50 yıldır avrupada camii hizmetleri yapan genelde tüm müslümanlar, özelde de Milli Görüş teşkilatları içerisinde tehdit unsuru biri çıkmamıştır. Bunada müsaade etmemiştir . Kim ararsa arasın bulamaz bulamazsınız. Bu cemaat yapısı ve geleneği buna asla müsaade etmez. Marjinal grupların bizim camiamız içerisinde kendilerine asla zemin bulamayacaklardır. Müslüman bir toplumu terbiye etmeye kalkışmak asla kabul edilir bir durum değildir. Hiç kimse bize imamlarımıza dinimizi öğretmeye kalkmasın. Bilgilendirmeye çalışmak dönüştürmeye çalışmak hiç kimsenin haddi ve hakkı da değildir. İslam toplumu milli görüş teşkilatları camilerinde eğitimin temeli kuran ve sünnete dayanır.” Diğerek sözlerini sürdürdü.

GÜNEY HOLLANDA BÖLGESİ BİRİNCİ OLDU

Kadınlar teşkilatı başkanı Hatice Şahin proğramda yaptığı selamlama konuşmasında bu proğramda öz veriyle evlatları yetiştiren hocalara ailelere ve emeği geçenlere teşekkür atti.

Yarışmada Sinem Fırat güney Hollandadan birinci, Berlin Bölgesinden Sümeyye Köksal ikinci, Freiburg Donau dan Esma Dirier üçüncü, Alpes bölgesinden Hayrun Nisa Dönmez dördüncü oldular.

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