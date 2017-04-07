IGMG’DEN KONFERANS

7 Nisan, 2017

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Cumhur Özen

RASTATT – IGMG Rastatt Şubesi “Ehli Sünnet Konferansı” düzenledi. Rastatt Şubesi tarafından, Reithalle’de düzenlenen “Ehli Sünnet Konferansı” yoğun katılım ile gerçekleşti. Program şube imamı İzzet Altıntaş’IN okuduğu açılış Kur’an-ı Kerimi ile başladı ve akabinde Rastatt Şube Başkanı Metin Pusmaz’ın selamlama konuşması ile devam etti. Günün Hatibi İlahiyatçı ve araştırmacı İlhami Yaşar, konferansın birinci kısmında “Mezhepler Tarihi” hakkında katılımcılara hitap etti. Salonda ayrıca HASENE yardım derneğinin tanıtım standı ile gündemde olan Kumanya kampanyasına da destek yapıldı. Konferansın ikinci bölümünde “Ehli Sünnet ” hakkında bilgiler aktarıldı. Şube Başkanı Metin Pusmaz, İlhami Yaşar’a vermiş olduğu bu önemli ve verimli seminerden dolayı, idaresi ve katılımcılar adına teşekkür ederek hediye takdim etti. Soru ve cevap faslından sonra şube eğitim görevlisi Şuayip Pusmaz’ın okuduğu kapanış Kur’an-ı Kerimi ile program son buldu.

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