İGMG’Lİ KADINLAR İSTİŞARE ETTİ

31 Mart, 2017

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Selahattin Özdemir

HEİLBRONN- İGMG Heilbronn kadınlar teşkilatı yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Fatih Cami toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katılan üyelere son toplantıdan buyana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. İGMG Heilbronn kadın teşkilet başkanı Meryem Öz katılan üyelere ve desteklerinden dolayı idarecilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında Heilbronn ve çevresindeki mültecilere yönelik yapılan çalışmalar ve yaklaşan Ramazan ayında yapılacak kumanya kampanyası ve diğer faaliyetler hakkında bilgiler verdi.Öz ”2017 yılının ikinci toplantısı bizim için çok verimli geçti hem çalışmalar hakkında üyelerimizi bilgilendirdik hemde görüş alışverişinde bulunduk, İGMG olarak daima maylumun yanında olduk olmaya devam edeceğiz tabi bunuda üyelerimizle birlikte yapacağız”dedi

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