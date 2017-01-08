İhtiyar’dan yeni yıl resepsiyonu

8 Ocak, 2017

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Başkanlığını Türk kökenli siyasetci Atilla İhtiyar’ın yaptığı SPD Kornwestheim Teşkilatı’nın düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda, bu yıl da önemli isimleri bir araya getirdi.

Hüseyin Yüce

KORNWESTHEIM- Başkanlığını Türk kökenli politikacı Atilla İhtiyar’ın yürüttüğü, SPD Kornwestheim İlçe Teşkilatı her yıl geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl resepsiyonuna bu yıl da bir yenisini ekledi. Konuşmacı olarak Ludwigsburg Valisi Dr. Rainer Haas’ın katıldığı Yeni yıl resepsiyonuna, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi Üyesi Claus Schmiedel, Kornwestheim Belediye Başkanı Ursula Keck ve Kornwestheim eski Belediye Başkanı Ulrich Rommelfanger, SPD Dietzingen Teşkilatı Başkanı Macit Karaahmetoğlu, Ludwigsburg İl Genel Meclisi üyeleri, Kornwestheim Belediye Meclisi üyeleri, banka üst düzey yöneticileri, Katolik ve Protestan Kiliselerinin temsilcileri, okul müdürleri, sanayi, ticaret ve tarım sektöründen temsilciler, kentte spor alanında faaliyet yürüten kurumların temsilcileri ile bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda açılış konuşmasını SPD Kornwestheim Teşkilatı’nın başkanı Atilla İhtiyar yaptı. İhtiyar konuşmasında, resepsiyona olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra kürsüye çıkan Ludwigsburg Valisi Dr. Rainer Haas, Avrupa’yı değişik açılardan ele alarak, gündemdeki gelişmeler doğrultusunda, geleceğe ilişkin olası yeni yapılanmalar konusunda görüşlerini anlattı.

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