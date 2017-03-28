İLK GÜNDE KAÇ OY KULLANILDI

28 Mart, 2017

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16 Nisan’daki halk oylaması için yurt dışındaki 28 temsilciliğe bağlı seçmenler oy kullanmaya başladı.

En fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da 13 temsilcilikte oy kullanıldı. Fransa’da 6, Avusturya’da 3, İsviçre’de 3, Belçika’da 2 ve Danimarka’da 1 olmak üzere toplam 28 temsilcilikte oy verme işlemleri için sandıklar kuruldu.

İlk gün oy kullanımında katılımın yüksek olduğu gözlenirken, toplamda 37 bin 782 seçmen “evet” veya “hayır” arasındaki tercihini yaptı.

EN FAZLA SEÇMEN ALMANYA’DA

Türkiye’nin yurt dışında toplam 2 milyon 895 bin 567 seçmeni bulunuyor. Bu seçmenler 9 Nisan’a kadar 119 temsilcilikte oyunu kullanacak.

En fazla seçmen bulunan ülke ise Almanya. Türkiye’nin Almanya’da 1 milyon 410 bin 248 seçmeni var. Almanya’daki 13 temsilcilikte dün 25 bin 790 Türk vatandaşı sandık başına gitti.

Almanya’da en fazla oy Essen Başkonsolosluğunda kullanıldı. Essen’de 115 bin 371 kayıtlı seçmenden, 3 bin 237’si ilk gün anayasa değişikliği için tercihini yaptı.

Almanya’da seçmenler ayrıca Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg ve Stuttgart başkonsolosluklarında oy kullanabiliyor.

FRANSA’DA 6 BAŞKONSOLOSLUKTA İŞLEMLER SÜRÜYOR

318 bin 342 kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa’da oy verme işlemleri 6 başkonsoloslukta sürüyor. Fransa’da Bordo, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strazburg başkonsolosluklarında oy verme işlemlerinin başladığı ilk gün toplam 4 bin 839 seçmen sandık başına giderek tercihini yaptı. Fransa’da en fazla Strazburg Başkonsolosluğunda oy kullanıldı.

Öte yandan 106 bin 779 kayıtlı seçmenin bulunduğu Avusturya’da oy kullanma işlemleri Bregenz, Salzburg ve Viyana, 132 bin 688 kayıtlı seçmenin bulunduğu Belçika’da Anvers ve Brüksel, 33 bin 621 kayıtlı seçmenin bulunduğu Danimarka’da Kopenhag, 94 bin 32 kayıtlı seçmenin bulunduğu İsviçre’de Bern, Cenevre ve Zürih başkonsolosluklarında devam ediyor.

Almanya ve Fransa dışında Avusturya, Belçika, Danimarka ve İsviçre’de dün toplam 7 bin 153 seçmen oy kullandı.

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