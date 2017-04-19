İNŞAAT SEKTÖRÜNE KADIN ELİ

19 Nisan, 2017

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İSA AKSOYLU

KÖLN – Gün geçmiyor ki Avrupalı Türkler arasına yeni bir kadın girişimci eklensin. Bunlardan biriside 34 yaşındaki 3 annesi Fadime Aygün. Almanya’nın Köln şehrinde geçtiğimiz günlerde açtığı Mira Natursteine isimli şovrumunu hizmete açtı. Fayans iç ve taş döşeme başta olmak üzere inşaat alanında bir çok ürün yelpazesinin bir arada olduğu mağazayı açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Fadime Aygün,” Ticari alanda edindiğim tecrübelerimi ve son iki yıldır girdiğim bu sektörde aldığım eğitim ile birlikte bu mağazayı açarak bu sektörde bir kadın olarak bende varım dedim.Günden güne hızla büyümeyi hedef alan Şovrum mağazamızda yer ve duvar karoları,doğal granit,fayans mermer sırlı ve teknik porselenler, bordür ve dekoratif ürünler, dış cephe kaplaması, merdiven taşları, mutfak tezgahları ve aynı zamanda hazır mutfak seçeneklerimiz ile müşterilerimizle buluşuyoruz. Toptan ve perakende yaptığımız satışların yanısıra kişiye özel profesyonel ekibimiz ile birlikte istenilen mekanda gerekli ölçüm ve tasarımları yaparak alınan sipariş doğrultusunda en kısa zamanda teslimat yerine ulaştırıyoruz. Mağazamıza gelin farkı ve kaliteyi bir arada görün ” dedi.

Dünya’nın en güzel granitleri bizde !!!

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından farklı firmalarla çalıştıklarını belirten Aygün ,”NANO teknoloji uygulanarak üretilmiş parlak Nano Tech granitler, Soluble Salt teknolojisi ile üretilmiş hem yüzeyi desenli hem de parlatılmış granitler, yarı mat-yarı parlak anti-slip kaymaz yüzey sırlı Lappato granitler ve doğanın renklerini, desenlerini 3 boyutlu dijital baskıyla mekanlara taşıyan Digiart karoların yanı sıra seramik adına bir çok seçeneği bir arada bulundurduklarını belirtti.

Fadime Aygün

Natursteinhandel

Wilhelm-Ruppert-Straße 38

51147 Köln

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