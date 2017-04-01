IRKÇILAR, BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRIYOR

1 Nisan, 2017

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IRKÇILAR, BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRIYOR

TAMAMEN AZITTILAR

Sırf Müslüman ve başörtülü̈ diye Türk kadınlarına saldıran Alman ırkçı, başka bir Alman tarafından yakalanmasına rağmen serbest bırakıldı

Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Almanya’da son dönemlerde başörtülü̈ Türk kadınlara saldırılar hız kesmiyor. Bu defa Mannheim’da yabancı düşmanı bir Alman tarafından başörtülü H.D. (33) adlı Türk’e fiziki saldırıda bulunuldu. Olay, şehrin yabancıların yoğun olarak yaşadığı Neckarstadt-West semtinde meydana geldi. Önceki akşam evlerinin yakınında bulunan okulun bahçesinde akşam namazı saatini bekleyen H.D, 3 yaşındaki çocuğunun caddeye çıkmak istediği sırada arkasından giderken, Wolfgang P. (55) adındaki yabancı düşmanı Alman’ın saldırısına maruz kaldı. Olayı gören ve arkadaşına yardım etmek isteyen Z. B. (35) de söz konusu Alman’ın saldırısına uğradı.

SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU

Z.B’nin 12 taşındaki kızı T.B. de saldırgan tarafından tartaklandı. Olayı gazetemize anlatan H.D, aynı binadan komşuları ırkçı Wolfgang P.’nin son 6 aydır başörtülü̈ bayanların ve çocukların fotoğraflarını cep telefonu ile çekerek taciz ettiğini ve yanlarından geçerken acayip sesler çıkarttığı kaydetti. H.D, söz konusu ırkçının, başörtülü̈ bayanların yanından geçerken sürekli yere tükürdüğünü de iddia etti. Şimdiye kadar herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini fakat önceki akşam yine cep telefonunu kendisine tutarak taciz ettiğini iddia eden H.D, “Benim resmimi neden çekiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsun?” diye tepki verdiğinde aniden yüzüne yumruk atan Alman’ın darbesiyle sendelediğini ve ardından da kendisine tekmeyle vurmaya devam ettiğini ifade etti. Olayı gören Z.B de, arkadaşına yardım için gelirken çenesine darbeler aldı.

YARDIMSEVER ALMAN KOŞUP KURTARDI

Olayın üzerine çevreden geçmekte olan ve siyah köpeği bulunan diğer bir Alman’ın köpeğini ırkçı Alman’ın üzerine sürerek polis gelinceye kadar kaçmasını engellediğini anlatan mağdur vatandaşlarımız, “İşte bu da Alman, diğeri de Alman. Irkçı düşünceye sahip olanlar da var, olmayanlar da” diyerek toplumda medya tarafından kışkırtılan ırkçılığın son dönemde bu tip insanlara cesaret verdiğine dikkat çektiler. Polisin olay yerine gelmesinin ardından karakola götürülen ırkçı Wolfgang P’nin, buradan yabancı düşmanı olduğu iddia edilen diğer polis karakoluna götürüldüğü ve oradan da serbest bırakıldığı belirtildi. Mağdur kadın ve çocuklar, “Siz daha neler göreceksiniz?” diyen ve bu sesi kayıt altına alınan saldırganın serbest bırakılmasıyla dehşete kapıldıklarını ve sürekli korku içinde yaşadıklarını kaydettiler.

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