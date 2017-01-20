IRKÇILIKLA ORTAK MÜCADELE EDELİM

20 Ocak, 2017

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İbrahim Ferah

FRANKFURT – UETD Hessen teşkilatının düzenlediği açık oturumda (Podiumsdiskussion)halk ve almanyadaki aşırı sağcılıkla kafaya gelen soruları cevaplayan uzman konuklar buluştu. Konuklar arasında bulunan Prof. Dr. Klaus Habermehl, UETD Frankfurt Başkanı Tamer Kansız, IHK Hessen Başkan yardımcısı Salih Taşdirek oturuma UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal’ın açılış konuşması ardından Jane Uhlig sunumu altında sorulara cevap verdiler. İlk başta “Geçmişte hangi hatalar yapıldı?”,”Aşırı sağcı partilerin başarılı olmalarının sebepi ne?”,”Aşırı sağcılığın Avrupa için anlamı ne ve ne kadar tehlikeli?”,”Aşırı sağcılık nasıl durdurulur, dernek ve kurumlar bu konuda ne yapabilir” gibi sorulan soruları cevaplayan uzmanlar, daha sonra vatandaşların sorularını cevapladı. Prof. Dr. Klaus Habermehl “Seçimlerde isteklerimizi belirtmemiz lazım ve aşırı sağcı partilere yol vermememiz lazım. Tarihimiz bize en büyük uyarı olarak bizim beraberce iyi bir gelecek için mücadele etmemize sebep olmalıdır” dedi ve ekledi “bu konunun hassasiyetini Bizim kimin nerden geldiğine, nasıl gözüktüğüne, neye inandığına değil hepimizin insan olduğunu düşünerek bir arada nasıl hayatımızı kolaylaştırıp düzeltebilecegimize bakmamız lazım.”

IHK Hessen Başkan yardımcısı Salih Taşdirek ise “Çinlerin bir ata sözü şöyledir (küçük insanlar, küçük yerlerde, küçük adımlarla büyük şeyler yapabilir). Birlik olup beraberce bu avrupayı yürütmemiz lazım. Birbirimize karşı savaşarak değil. Bizdedemokrasi istiyoruz, Almanlarda demokrasi istiyor, neden beraber olmasın” dedi.

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