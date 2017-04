İŞ KAZASI SONU OLDU…

DUİSBURG- Almanya’nın ve Duisburg şehrinin en büyük iş yerlerinden olan Thyssenkrupp demir çelik şirketinde çalışan Balikesirli Cengizhan Eroğlu önceki gün geçirdiği kaza sonucu ölümünün ardından göz yaşları ile Kocaeli- Gebze’ de toprağa verilmek üzere Türkiye’ ye uğurladı. Duisburg Merkez Cami” sinde öğle namazından önce kılınan cenaze namazına merhumun ailesi, akrabaları, dostlarının yanısıra hafta içi, iş saati olmasına rağmen 2000 civarı seveni katıldı. Namaz öncesi din görevlisi Salih Han merhum için helallik istedi. Duisburg’ ta kişiliği ile gönüllerde taht kurduğunu söyleyen Genç Osman Spor Kulübü yönetici ve arkadaşları Merhum Cengizhan Eroğlu “Zekâsı, Sporcu ve yardımsever kişiliği ile bir çok takıma katkısı oldu” dediler.

44 yaşındaki Eroğlu, son ikisi ikiz olmak üzere ardında en büyüğü 15 yaşında 5 erkek çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı.

Çocuklarına garanti

Vagonların arasında sıkışarak can veren Cengizhan Eroğlu için şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, çocukların hepsinin Thyssenkrupp şirketinde meslek eğitimi ve işlerinin garantörlüğünü verdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Duisburg Uyum Meclisi Başkanı Erkan Üstünay, “Merhum Cengiz kardeşim son sekiz aydır gönüllü olarak, çocukları ile birlikte kulübümüz Genç Osman’ da görev yapmakta idi. Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz. Acımız, üzüntümüz tarifsiz. Aile iş yeri ile ilgili tüm görüşmeleri benim yürütmemi istedi. En azından çocukların geleceği adına, firma yetkilileri ile görüştük, görüşüyoruz. Her türlü maddi be manevi destek sözünü verdiler” dedi. Ayrıca, ailenin Türkiye uçuşları dahil cenazenin mevlit programlarını da firmanın karşılanacağı ifade edildi.

