İŞADAMI CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

9 Ocak, 2017

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İşadamı İsmail Torun cinayete kurban gitmiş

ZANLILAR YAKALANDI

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde geçtiğimiz hafta Salı günü kaçırılan ve Cuma günü ölü olarak bulunan işadamı İsmail Torun’un hunharca işlenen bir cinayete kurban gittiği belirlendi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili olarak olayı soruşturan Frankenthal Başsavcılığı ve Ludwigshafen Kiriminal Dairesi Cinayet Masası’nın ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, işadamını katleden ve cinayetle suçlanan 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Yaşları 49 ve 37 olan iki kişi ile 42 yaşındaki bir kadının cinayet suçlaması ile hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı vurgulanan basın açıklamasında; “26 Kasım 2016 tarihinde bir İtalyan işadamının öldürülmesinde de bu çetenin parmağı olma ihtimalinin de olduğu sanılıyor” denildi.

POLİS GÖRGÜ TANIĞI ARIYOR

Savcılık ve Polisin ortak basın açıklamasında, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilirken; konuyla ilgili görgü tanıklarının Ludwigshafen Kiriminal Dairesinin 0621/963-2773 numaralı telefona veya zkiludwigshafen@polizei.rlp.de adresine mail olarak ulaştırılması istendi. Ayrıca Ludwigshafen Polis Merkezi’nin güvenilir telefon hattı olan 0621-564400 numaralı telefona da bilgi verilebileceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Salı günü kaçırıldığı belirlenen 3 çocuk babası Samsunlu işadamı İsmail Torun, Cuma günü Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu. Talihsiz işadamı İsmail Torun’un bu olaydan 2 hafta önce de tehdit aldığı öğrenildi. Ailesi ile tehdit edildiğini arkadaşlarına anlatan işadamı Torun’un ailesini korumak adına fidye karşılığı serbest kalması için kendisini feda ettiği şeklinde yorumlanıyor.

CENAZESİ BABA OCAĞINDA

İşadamı İsmail Torun’un cenazesi dün akşam memleketi olan Samsun’a ulaştı. Torun’un Samsun’un Tekkeköy’deki baba ocağındaki Merkez Camii’nde bugün kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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