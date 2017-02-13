İŞADAMI İSMAİL TORUN YÂD EDİLDİ

13 Şubat, 2017

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Merhum işadamı İsmail Torun yâd edildi

Ocak ayı başında kaçırılarak öldürülen Ludwigshafen’in sevilen işadamı merhum İsmail Torun için ailesi tarafından Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii’nde anma programı düzenlendi

Kâmil Yılmaz – LUDWİGSHAFEN – Ludwigshafen’in sevilen işadamı Samsunlu İsmail Torun, ailesi tarafından düzenlenen ve Ludwigshafen Türk-İslâm Birliği DİTİB Mevlana Camii’nde icra edilen programda Kuran-ı Kerim tilavet edildi. Yaklaşık bin kişinin davete icabet ettiği program, Prof. Dr. Merdan Güneş tarafından yapılan vaaz ile başladı. Prof. Güneş, İsmail Torun’un cami cemiyetlerine her zaman maddi ve manevi destekte bulunduğuna dikkat çekerek, bundan sonra ailesinin ve efradının da bu şekilde bunu devam ettirmesini temenni ettiklerini vurguladı. Öğle namazının kılınmasının ardından Mainz Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı bölge dernek din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler okundu. DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız, İGMG Rhein-Neckar-Saar Başkanı Şerif Aslan ve çok sayıda dernek temsilcilerinin de hazır bulunduğu programda, Ludwigshafen din görevlisi Osman Dikeç tarafından yapılan dua ile sona erdi. Programda, iş adamı İsmail Torun’un şahsiyeti ve kişiliğiyle örnek bir insan olduğu vurgulandı. Programın sonunda davete icabet edenlere aile tarafından yemek ikramı yapıldı.

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