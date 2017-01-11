İŞİNE BAK VERHOFTSTADT

11 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’nın eski başbakanı ve Avrupa Parlamentosu liberal grup başkanı Guy Verhofstadt’ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a yazdığı mesajda AB’nin temel ilkelerini hatırlattı ve AB üyesi ülkelerine sığınan insanların, suçlu ya da suçsuz, kötü muamele görme ihtimali olduğunda geri verilmemeleri gerektiğini belirtti. İki dönem Belçika’da federal hükümeti başbakanlık yapan ve başbakanlığı döneminde Türkiye’nin AB üyeliğini en çok destek veren Guy Verhofstadt, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti karşıtlığı açıklamalarını hız verdi. Adeta paralel yapının arka bahçesi haline gelen ve paraleli aklamaya çalışan Verhofstadt’ı Belçikalı Türkleri üzdü

Türkiye’de demokrasi yok imiş!

Seçim dönemlerinde Türk Sivil Toplum kuruluşlarını da ziyaret edip Belçikalı Türklerden oy isteyen Verhofstadt, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a yazdığı mesajda AB’nin temel ilkelerini hatırlattı ve AB üyesi ülkelerine sığınan insanların, suçlu ya da suçsuz, kötü muamele görme ihtimali olduğunda geri verilmemeleri gerektiğini belirtti. Verhofstadt yazdığı mektupta, “Yunanistan’ı sığınan Türk askerlerine sakın Türkiye’ye iade etmeyin. Türkiye’de demokrasinin olmadığı ve insan haklarının mevcut olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da yapılan darbenin ardında birçok kişi gereksiz ve suçsuz yere tutuklandılar. İşlerinden uzaklaştırılanlar oldu. Sorgusuz sualsiz tutuklananlar oldu. Hapishanede işkencenin var olduğunu unutmamak lazım. Türkiye’deki kötü muamele nedeniyle 8 Türk askerine edilmemesini” istiyorum sözlerine yer verdi

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