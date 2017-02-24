İşkadını Kara’dan nezaket ziyareti

24 Şubat, 2017

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MÖRFELDEN – Otomobil sektöründe güvenilir marka haline gelen Kara Automobile, ikinci şubesini Frankfurt’ta açıyor. Başarılı işkadını Nejla Kara, Türkiye ve Post Gazetesi Avrupa Genel Müdürü İbrahim Akyıldız’ı ziyaret ederek yeni şubelerinin açılışına davet etti. Ziyaretten oldukça memnun kalan Akyıldız, Kara’ya çalışmalarında başarılar dileyerek “Yeni işyeriniz şimdiden hayırlı olsun. Sizin gibi başarılı insanları görünce çok mutlu oluyoruz. Umarım Avrupa’daki genç neslimiz sizi örnek alır. Türk işverenlerin Alman ekonomisine katkısı küçümsenecek boyutta değil. Tabiki bunda sizlerin rolünü unutmamak lazım. Hem Türkiye Gazetesi hem Post Gazetesi olarak Türk işverenlerimizin yanındayız. Ve onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. İşkadını Kara, Türk medyasına Avrupa’da ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacı Türkiye ve Post Gazetesi’nin yerine getirdiğine dikkat çekti.

FRANKFURT ŞUBESİ AÇILIYOR

Hessen eyaletinin gözde otomobil firmalarından KARA Automobile, ikinci şubesini Schmidtstr. 43 Frankfurt adresinde açıyor. 2500 metrekarelik alanda, Renault ve Dacia markalarının satış ve servisinin yapılacağını söyleyan Kara Automobile sahibesi Nejla Kara, “Yıllardır edindiğimiz tecrübe, verdiğimiz hizmet ile müşterilerimizin bizlere duydukları güven sayesinde, yatırımlarımızı arttırmak ve hizmet ağımızı genişletmek için Frankfurt şubemizi açmaya karar verdik” dedi.

5 YIL GARANTİ

Renault ve Dacia marka otomobillerin alt, orta ve yüksek sınıflarda üretilen yeni modellerini her bütçeye uygun olarak sunduklarını belirten Nejla Kara, “Renault, dünyaca tanınmış, otomobil sektöründe önemli yeri olan ve talep edilen bir marka. Kendisini yenileyen, teknolojik atılımlar yapan ve sürekli yeni modeller üreterek piyasada rekabet gücünü arttıran bir şirket ile çalışmak bize güç veriyor. Galerimizdeki otomobillere 5 yıl garanti veriyoruz. Çok cazip fiyatlarla istenilen modeli kiralama(Leasing) ve aylık çok uygun taksitlerle almak mümkün. Ayrıca, türkçe hizmet veren satış danışmanlarımız sayesinde vatandaşlarımız kendi dillerinde hizmet alabilirler. Otomobil almak isteyenler bize uğramadan karar vermesinler” şeklinde konuştu.

SERVİS VE YEDEK PARÇA

Sektörde, servis olayının çok önemli olduğunu söyleyen Kara, “Satış sonrası tamirhane ve yedekparça hizmetlerimiz ile A’dan Z’ye müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Frankfurt şubemiz de tam teşekküllü bir araba galerisi olarak hizmet verecek” dedi.

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